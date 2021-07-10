Арсеній Яценюк: Треба не допустити перетворення ринку землі на базар

Арсеній Яценюк / Фото: nfront.org.ua

Влада повинна не допустити, щоб ринок землі, який відкрився з 1 липня, повторив долю приватизації 90-х років.

Про це сказав прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк в програмі "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24", передає пресслужба партії.

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Арсеній Яценюк підкреслив, що виступає за виключно чесний і справедливий ринок землі.

"Щоби громадянин України був власником своєї землі. Щоб він міг її купити, продати, передати в заставу, передати в оренду, віддати в спадок. Робити з нею те, що має робити кожен господар, і держава повинна забезпечити йому це право", – сказав лідер "Народного фронту", – сказав він.

Сьогодні головне, щоб відкриття ринку землі не відбулося так, як під час приватизації 90-х років, підкреслив він.

На думку Арсенія Яценюка, ринок землі повинен відкриватися тоді, коли громадянин країни має можливість знайти для себе захист в суді. У той же час судова реформа в країні не проведена.

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Вкрай важливим аспектом він назвав те, що земля – не поновлюваний товар. У той же час під час пандемії в світі були надруковані трильйони доларів: "Таким чином, грошей багато, а цінних таких активів, тим більше, як земля, на пальцях порахувати" .

Арсеній Яценюк також наголосив на важливості підняття доданої вартості землі. Для цього, переконаний він, потрібно залучати інвестиції для підвищення ефективності сільгоспвиробництва: "У Польщі додана вартість, ефективність сільськогосподарського виробництва на одному гектарі, в два рази вища, ніж в Україні".

"Тому зараз основне для Володимира Зеленського і для всієї влади – рішення про ринок запустили, а тепер не допустити, щоб цей ринок був базаром, а щоб це був справедливий ринок, де захищають власника і інвестора", – сказав лідер "Народного фронту".

Арсеній Яценюк зазначив, що, за соцопитуваннями, 77% громадян країни проти ринку землі: "Але із цих 77% половина не знає про те, що таке ринок землі. Влада повинна розповідати, вони повинні доводити людям, що це правильно, – і не тільки на словах, але і на ділі".

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Раніше новини "Сьогодні" писали, чим відкриття ринку землі не влаштовує великий бізнес.

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