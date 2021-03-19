Samsung та ООН: як ця співпраця сприяє поліпшенню світу і реалізації Глобальних цілей

Samsung спільно з ПРООН реалізує ініціативу Generation 17, нещодавно до проєкту приєднався наш співвітчизник

З жовтня 2020 року Samsung спільно з ПРООН реалізує ініціативу Generation 17, яка об'єднує молодих лідерів з усього світу і допомагає їм у розв’язанні головних світових проблем та досягненні Глобальних цілей ООН. У лютому стало відомо, що до цього важливого проєкту приєднався наш співвітчизник Юрій Ромашко, СЕО аналітичного центру "Інститут аналітики та адвокації".

Як виникла ініціатива Generation 17, чим займаються її представники і чого вже вдалося досягти – докладніше у статті.

Маленькі кроки – великі зміни

У рамках співпраці з ООН Samsung використовує свій головний ресурс – технології, привертаючи увагу до глобальних екологічних і соціальних проблем. На думку Ті Мун Ро, президента підрозділу мобільних комунікацій Samsung Electronics, забезпечення нового покоління доступом до технологій дасть можливість вжити активних заходів для досягнення Глобальних цілей, а спільні зусилля стануть поштовхом до великих змін.

Протягом декількох місяців Samsung працювала над новою ініціативою щодо об'єднання когорти молодих лідерів – людей, які займають передові позиції в розробці новітніх технологічних рішень. А в жовтні 2020 року Samsung Electronics і Програма розвитку ООН представили Generation 17.

Учасники цього проєкту надихають на активні дії і закликають приєднуватися до реалізації Глобальних цілей, ухвалених на період до 2030 року. Адже саме молоде і технологічно підковане покоління стоїть на чолі процесів, спрямованих на розв’язання найважливіших світових проблем, таких як гендерна та расова нерівність, зміни клімату. Тому ініціатива Generation 17 стала втіленням цих ідей, завдяки їй голос молодих і рішучих людей пролунає на весь світ.

Залучення молоді – задля наближення до Глобальних цілей

У першій когорті представників Generation 17 було чотири першопрохідці з різних країн: Максімо Маццокі (Аргентина), Садя Туре (Малі), Шомі Човдгурі (Бангладеш) і Тафарі Маказа (Зімбабве). Їхні зусилля спрямовані на реалізацію Глобальних цілей за допомогою підприємницької, просвітницької, захисної діяльності, а також завдяки комунікації з ровесниками.

Кожному лідеру ПРООН і Samsung забезпечили наставництво, а також надали сучасні засоби зв'язку Galaxy, щоб про їхні ідеї та зусилля дізналися якнайбільше людей. Користуючись додатком Samsung Global Goals, молоді лідери на власному прикладі показують, як навіть маленькі повсякденні зусилля можуть сприяти глобальним змінам. Буквально за лічені місяці після оголошення імен першої когорти лідерів завдяки Samsung і ПРООН зусилля молодих ентузіастів стали більш помітними, а їхня аудиторія збільшилася. Вони змогли розповісти широкому загалу про свою роботу, обмінятися ідеями й залучити однодумців.

Надихнути нове покоління не бути байдужим до світових проблем

У лютому до цих агентів змін приєдналися ще чотири лідери з різних країн, зокрема з України. Це молоді ентузіасти, які борються з нерівністю і порушеннями прав людини в Латинській Америці (Даніель Каларко, Бразилія), на Близькому Сході (Надін Хаулі, Ліван), в Азії (Чхве Ечін, Південна Корея) і Східній Європі (Юрій Ромашко, Україна). Разом вони стануть потужною рушійною силою, спрямованою на якнайшвидшу реалізацію Глобальних цілей ООН у світі.

Наш співвітчизник Юрій Ромашко є СЕО "Інституту аналітики та адвокації", який входить у топ-100 найкращих аналітичних центрів у Центральній і Східній Європі. Випускник юридичного факультету. Головні напрямки діяльності Юрія – імплементація цифрових рішень та проведення досліджень, щоб громадяни могли отримувати потрібну інформацію, а органи влади ставали прозорими й ухвалювали рішення (особливо ті, які стосуються соціальної політики та питань громадського здоров'я), що ґрунтуються на аналітичних даних.

Юрій Ромашко підтримує ініціативи, спрямовані на прозорість та відкритість соціальних і економічних процесів. Він вбачає аналітику й технології важливими складовими своєї місії – побудови екосистеми, яка ґрунтується на Глобальних цілях і в якій держава, впроваджуючи політику, орієнтовану на потреби суспільства, є підзвітною.

Як сподівається Ахім Штайнер, керівник ПРООН, завдяки своїм ресурсам молоді лідери будуть почуті й допоможуть у реалізації програм ООН, а також надихатимуть нове покоління не бути байдужим до світових проблем. Для досягнення Глобальних цілей вони будуть користуватися додатком Samsung Global Goals, який вже встановлено більш як на 100 млн смартфонів Samsung Galaxy.

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