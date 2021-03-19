Samsung и ООН: как эта кооперация улучшает мир и способствует реализации Глобальных целей

Samsung совместно с ПРООН реализует инициативу Generation 17, недавно к проекту присоединился наш соотечественник

С октября 2020 года Samsung совместно с ПРООН реализует инициативу Generation 17, которая объединяет молодых лидеров со всего мира и помогает им в решении главных мировых проблем и достижении Глобальных целей ООН. В феврале стало известно, что к этому важнейшему проекту присоединился наш соотечественник Юрий Ромашко, СЕО аналитического центра "Институт аналитики и адвокации". Он работает над имплементацией цифровых решений и различными исследованиями, цель его деятельности – информирование граждан и прозрачность органов власти.

Как возникла инициатива Generation 17, чем занимаются ее представители и чего уже удалось достичь – подробнее в статье.

Маленькие шаги – большие изменения

Samsung в рамках сотрудничества с ООН использует свой главный ресурс – технологии, привлекая внимание к глобальным экологическим и социальным проблемам. По мнению Те Мун Ро, президента подразделения мобильных коммуникаций Samsung Electronics, обеспечение нового поколения доступом к технологиям даст возможность применять активные меры по достижению Глобальных целей, а общие усилия станут двигателем больших перемен.

На протяжении нескольких месяцев Samsung работала над новой инициативой по объединению когорты молодых лидеров – людей, занимающих передовые позиции в разработке новейших технологических решений. Таким образом в октябре 2020 года Samsung Electronics и Программа развития ООН представили Generation 17.

Участники этого проекта вдохновляют на активные действия и призывают присоединяться к реализации Глобальных целей до 2030 года. Ведь именно молодое и технологически подкованное поколение стоит во главе решения важнейших мировых проблем, таких как гендерное и расовое неравенство и изменения климата. Поэтому инициатива Generation 17 стала их представителем, возможностью, благодаря которой голос этих молодых и решительных людей прозвучит на весь мир.

Объединение с молодежью – приближение Глобальных целей

В первой когорте представителей Generation 17 было четыре первопроходца из разных стран: Максимо Маццоко (Аргентина), Садя Туре (Мали), Шоми Човдгури (Бангладеш) и Тафара Маказа (Зимбабве). Их усилия направлены на реализацию Глобальных целей посредством предпринимательской, просветительской, защитной деятельности, а также коммуникации с ровесниками.

Каждому лидеру ПРООН и Samsung предоставили наставничество и современные средства связи Galaxy, чтобы об их идеях и усилиях узнало наибольшее количество людей. Пользуясь приложением Samsung Global Goals, они на собственном примере демонстрируют, как даже маленькие повседневные усилия могут способствовать глобальным изменениям. За месяцы после объявления первой когорты Samsung и ПРООН сделали усилия молодых лидеров более заметными, благодаря чему их аудитория увеличилась, а они смогли рассказать многим о своей работе, обменяться идеями и привлечь единомышленников.

Вдохновить новое поколение не быть равнодушными к мировым проблемам

А в феврале к этим агентам изменений присоединились еще четыре лидера из разных стран, в частности из Украины. Это молодые энтузиасты, которые распространяют осознанность и борются с неравенством и нарушениями прав человека в Латинской Америке (Даниель Каларко, Бразилия), на Ближнем Востоке (Надин Хаули, Ливан), в Азии (Чхве Ечин, Южная Корея) и Восточной Европе (Юрий Ромашко, Украина). Вместе они станут мощной движущей силой, призывающей мир к скорейшей реализации Глобальных целей ООН.

Наш соотечественник Юрий Ромашко – СЕО аналитического центра "Институт аналитики и адвокации", который входит в топ-100 лучших аналитических центров в Центральной и Восточной Европе. Главные направления его деятельности – имплементация цифровых решений и проведение исследований, чтобы граждане были проинформированы, а органы власти стали прозрачными и принимали решения на основе аналитических данных, особенно касательно социальной политики и вопросов общественного здоровья.

Юрий поддерживает прозрачность и открытость социальных и экономических процессов. Он выпускник юридического факультета, видит аналитику и технологии важными составляющими своей миссии: построение экосистемы, базирующейся на Глобальных целях, в которой подотчетно государство с соответствующей политикой, ориентированной на нужды общества.

Молодые лидеры возглавят инициативы, направленные на решение важных проблем в рамках Глобальных целей. И, как надеется Ахим Штайнер, руководитель ПРООН, благодаря своим ресурсам активисты будут услышаны и помогут в реализации программ ООН, вдохновят новое поколение не быть равнодушными к мировым проблемам. А чтобы содействовать достижению Глобальных целей, они будут пользоваться приложением Samsung Global Goals, которое уже установлено на более 100 млн смартфонов Samsung Galaxy.

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