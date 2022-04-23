Київ втратив лідерство: де в Україні зараз найбільші зарплати

Розповідаємо, у яких регіонах України роботодавці пропонують найвищі заробітні плати

Найменше коштів отримують у Київській та Харківській області / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З початку дії воєнного стану в Україні середня заробітна плата значно знизилася. По регіонах країни цифри також суттєво відрізняються.

Де у квітні заробляють найбільше? Про це дослідив і розповів "Сьогодні" експертно-аналітичний центр кадрового порталу grc.ua.

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Де зарплати найбільші

Київ завжди мав найбільші розміри зарплат. Однак у березні він утратив лідерство. Якщо в січні в середньому пропонували 31 000 грн, на початку лютого – 30 200 грн, то вже в березні цифри впали до 25 000 грн. Хоча у квітні почалося відновлення, і зараз середня зарплата у Києві становить 26 000 грн.

А от у Київській області все набагато гірше. Тут середня зарплата складає 13 000 грн.

Високі зарплати також пропонують у таких областях:

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Дніпропетровська область (25 600 грн);

Львівська область (24 800 грн);

Полтавська область (23 400 грн);

Одеська область (23 000 грн).

"Цікаво те, що минулого місяця, коли у Львівській області було багато пропозицій роботи для спеціалістів ІТ-сфери, середня заробітна плата складала 30 300 грн. В квітні структура пропозицій роботи по професіям дещо змінилася. На це вплинула, зокрема, релокація підприємств різних галузей. Відтак в квітні у Львівській області середня заробітна плата набагато нижча за показник попереднього місяця та складає 24 800 грн", – повідомляють дослідники.

Найнижчі зарплати отримують працівники у таких регіонах:

у Хмельницькій області (в середньому в квітні 14 500 грн);

Чернівецькій області (14 000 грн);

Івано-Франківській області (13 600 грн);

Тернопільській області (13 500 грн).

"Зазначимо, що у цих областях і до війни були не надто високі зарплати. Однак до регіонів з найнижчою середньою заробітною платою в квітні, на жаль, приєдналася Харківська область із показником 11 500 грн", – йдеться у дослідженні.

Опитування порталу у квітні показало, що 35% опитаних не готові знижувати бажаний рівень зарплати при влаштуванні на роботу. Інші дві третини готові отримувати меншу заробітну плату, аби лише влаштуватися на роботу. Найбільша частка тих, хто готовий піти на поступки у переговорах про заробітну плату, можуть знизити бажану суму на 10-25%.

Рівень середньої зарплати по Україні знизився на 10%

Раніше "Сьогодні" розповідали, що середня заробітна плата у квітні у всіх відкритих вакансіях на grc.ua складає 18 700 грн. При цьому наслідки війни найменше вплинули на ІТ-галузь. Частка пропозиції для фахівців IT значно більша, ніж для будь-кого. Крім того, зарплати як були високими, так і залишились.

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По всіх регіонах України середня заробітна плата в ІТ-сфері у березні складала 86 500 грн, нині це 108 100 грн.

Крім того, найвищі зарплати у квітні пропонують у таких сферах:

маркетинг, реклама, PR з середньою місячною виплатою 26 600 грн;

фахівці зі сфери видобутку сировини (26 500 грн);

спеціалісти сфери будівництва (25 300 грн).

А найменше коштів отримують такі фахівці:

менеджери з персоналу (15 500 грн);

фахівці сфери медицина, фармацевтика (14 900 грн);

фахівці сфери HoReCa (ринок громадського харчування та готельного господарства) (14 000 грн);

сільського господарства (13 300 грн);

автомобільного бізнесу (11 000 грн).

"Сьогодні" також писали, як війна вплинула на вакансії і зарплати в Києві, і як отримати грошову допомогу по безробіттю під час війни.