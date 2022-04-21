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Професії майбутнього: ким буде найвигідніше працювати через п'ять років

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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21 квітня, 12:29
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Розповідаємо, на що варто орієнтуватися дітям та їхнім батькам при виборі професії
Якими професіями варто зацікавити дітей вже сьогодні
Якими професіями варто зацікавити дітей вже сьогодні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Війна Російської Федерації проти України змінила ринок праці. Багато людей змушені змінювати вид діяльності, бо втратили роботу. Також з'явилися нові потреби: країну потрібно відбудовувати у багатьох сферах.

На які професії варто звернути увагу вже зараз, до чого привернути увагу дітей? "Сьогодні" розкаже, які фахівці будуть потрібні у найближчому майбутньому.

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Затребуваними будуть люди у абсолютно різних сферах

Після того, як в Україні закінчиться війна, та надалі потрібні будуть хороші будівельники, енергетики, інженери, архітектори, науковці тощо. Усі ці люди відновлюватимуть інфраструктуру країни. Ідеться не лише про важку фізичну працю, а і про розробки і технології.

Для цього потрібна відповідна технічна освіта. Ці люди добре знаються на математиці, фізиці, хімії та інших подібних науках. Зараз є достатньо можливостей, аби опанувати подібні професії. В Україні є достатньо університетів, що випускають таких фахівців, крім того для українців є можливості за кордоном.

"Сьогодні" розповідали, що середньостатистичний архітектор в Україні заробляє до 18 тис. грн, керівник проєкту – до 50 тис. грн, інженер – в середньому до 30 тис. грн на місяць. Різнороби можуть отримати до 20 тис. грн, є попит на утеплювальників фасадів (до 40 тис. грн), високо цінують майстрів-будівельників, які заробляють до 120 тис. грн за місяць.

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Розробки потрібні будуть і в військовій галузі. Україні потрібні будуть військові та науковці, що займатимуться розробками озброєнь. Війна закінчиться, однак у держави залишиться потреба підтримувати боєздатну армію і насичувати її новітніми технологіями. Імовірно, що в цю сферу вкладатимуть багато ресурсів, а також у цих фахівців будуть гарні можливості для набуття досвіду за кордоном із партнерами.

Велика потреба завжди є у лікарях, психологах, психотерапевтах. Очікується, що європейські інвестиції збільшать фінансування медичної сфери в Україні. Лікарі сьогодні заробляють до 30 000 грн на місяць. Особливо є можливості для професіоналів у приватних закладах. І це не лише хороша зарплата, а і робота з новою технікою, можливість постійного навчання.

Аби навчити всіх цих людей, очевидно потрібні викладачі. Загалом зараз для будь-якої професії доступні курси онлайн, платформи для самоосвіти, і дуже часто вони безоплатні. Працювати викладачем можна не лише в традиційних школах, університетах, а і бути репетиторами, наставниками у будь-яких інших закладах. Популярними також стали приватні уроки.

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Крім того, завдяки інтернету стерлася межа між світом і Україною. Багато українців працюють на міжнародні компанії нікуди не виїжджаючи.

Великий попит зараз існує на IT-спеціалістів. Можливості у цих людей великі, при тому що витрати досить низькі. Маючи інтернет можна працювати на будь-яку компанію за кордоном, проходити курси, застосовувати нові технології у своїй роботі одразу, як вони з'являються.

Такі професії вимагають знання іноземної мови. Вчити, наприклад, англійську дуже вигідно будь-якому спеціалісту будь-якої сфери. Україна зараз розширює співпрацю зі світом, і знання мови відкриє доступ до більшого вибору роботи, доступ до нових технологій, можливість напряму контактувати та набиратися досвіду в іноземних спеціалістів.

Як заробити 1 000 грн за день

Раніше "Сьогодні" розповідали, які є способи швидкого заробітку, і як можна працювати, отримуючи по тисячі грн за день.

Перший варіант – копірайтинг. Він підходить для тих, хто уміє писати тексти. Заробити на цьому можна або продаючи готові статті на біржах копірайтингу, або ж пишучи тексти під замовлення. Ми переглянули декілька вакансій для копірайтерів. Наприклад, для початку людям пропонують близько 150 грн за текст на 1 000 знаків. Деякі компанії пропонують до 500 грн за сторінку тексту (257 слів). Сума залежить від кількості, якості або ж вашого рейтингу як автора на біржі.

Заробити можна і на фрилансі. Фрилансери – це наймані робітники, що працюють над нетривалими проєктами. В Україні найчастіше це напрямки ІТ, дизайну та онлайн-маркетингу.

Якщо ви фахівець в одній із цих сфер, то можна почати працювати знову ж на різних біржах та платформах з фрилансу. Люди починають заробляти по 300 грн на годину, з часом сума плати зростає до 5-6 тис. грн на годину.

Якщо ви не є фахівцем у жодній з вище описаних сфер, то заробити можна на опитуваннях. Деякі компанії проводять дослідження, їм потрібно дізнатися громадську думку чи певну статистику. Вони звертаються до спеціалізованих сайтів, і платять людям за те, що вони проходять на цих сайтах опитування. Заробити на одному опитуванні можна від 5 до 50 грн.

"Сьогодні" також писали, як війна вплинула на вакансії і зарплати в Києві, і як отримати грошову допомогу з безробіття під час війни.

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Повернення депортованих у Росію українців буде ще однією війною – війною за наших громадян.

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