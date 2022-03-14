З дітьми і тваринами: які документи потрібні українцю для виїзду за кордон

Скільки документів потрібно для евакуації з України / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

За даними ООН, від початку повномасштабної війни Російської Федерації проти України понад 2,5 млн українців змушені були виїхати за кордон. Найчастіше українці їдуть до сусідніх європейських країн, зокрема Польщі, Словаччини, Угорщини тощо.

"Сьогодні" розкаже, які документи потрібні українцям, аби перетнути кордон. А також які документи потрібні для перевезення дітей або тварин.

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Хто може виїхати за кордон

Виїжджати за кордон заборонено чоловікам віком від 18 до 60 років. Відтак виїхати можуть:

жінки;

діти;

люди старшого віку;

люди з інвалідністю незалежно від статі.

Щодо чоловіків діють деякі винятки. Прикордонна служба пропускає:

чоловіків, які мають посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік або висновок військово-лікарської комісії про непридатність;

осіб, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років або на утриманні яких є дитина з інвалідністю;

усиновлювачів, опікунів або чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час проведення АТО.

Які документи потрібні для перетину кордону

Країни, які приймають біженців, мають приблизно однакові умови. Найважливіше дорослій людині, яка має право перетнути кордон, мати з собою:

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внутрішній український паспорт (в тому числі ID картку);

якщо немає паспорта – будь-який інший документ, що посвідчує особу.

Водночас Молдова стала першою з країн, яка приймає документи, згенеровані у застосунку "Дія".

Також ці країни скасували вимогу мати при собі тест на коронавірус чи підтвердження про вакцинацію проти COVID-19.

Крім того, для українців, які виїжджають з України на автомобілі, поліс страхування "зелена картка" необов'язковий (Польща, Словаччина, Угорщина і Молдова).

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Важливо пам'ятати про необхідність декларувати валютні цінності на суму більше 10 тис. євро на одну особу (в еквіваленті).

Рекомендується загалом брати усі важливі документи, які є з вами. Так буде легше ідентифікувати вашу особу та зменшиться ризик виникнення проблем.

Перетин кордону для дітей

Діти можуть потрапити до сусідніх європейських країн з дорослими – бабусями чи дідусями, рідними тітками чи дядьками, або ж навіть сусідами. Проте бажаним лишається супровід батьків.

Самі діти виїхати не можуть. У ДПСУ розповіли, що на кордоні перевіряють навіть протерміновані паспорти, внутрішні паспорти і свідоцтва про народження. Водночас кожну ситуацію все ж можуть розглядати індивідуально.

"Зараз загальне правило якось визначити важко. Ми в кожній ситуації вникаємо і розбираємось. По можливості встановлюємо контакти з батьками. В тому числі бувають організовані групи – вивозять з дитбудинків, є складнощі з багатьма документами. Дивлячись який регіон, чи там є можливість такі документи виготовити чи це регіон, де окупант зараз вже повністю і немає можливості для роботи державних органів і установ. Все індивідуально", – йдеться у повідомленні.

Правила виїзду для людей з інвалідністю

Люди з інвалідністю І та ІІ груп, незалежно від віку, можуть перетнути державний кордон, маючи лише один з цих документів:

довідка до акту огляду медико-соціальною експертною комісією;

посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до законів України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю", "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю";

довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу.

Разом з кожною людиною з інвалідністю І та ІІ групи, яка потребує постійного догляду, кордон може перетинати:

один із членів сім'ї першого ступеня споріднення, який досяг 18-річного віку;

або ж одна особа, яка досягла 18-річного віку та здійснює догляд відповідно до законодавства.

У цьому випадку документом, який підтвердить, що особа справді доглядає за людиною з інвалідністю, може бути посвідчення, довідка про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд.

Перетин кордону з тваринами

Найчастіше українці дістаються прикордонної зони потягами. В Укрзалізниці пояснили, що через воєнний стан правила транспортування тварин пом'якшені.

Для подорожі поїздом з твариною слід мати ветеринарний паспорт та переноску для її транспортування.

А от для того, щоб перевезти тварину за кордон, правила трохи складніші.

Кожна країна має свої правила, але всі вони є приблизно однаковими, особливо в державах-членах ЄС. Наприклад, Кабмін опублікував такі умови для перетину кордону з Польщею з твариною:

тварина ідентифікована за допомогою мікрочипу;

тварина вакцинована від сказу (щеплення чинне);

тварина має актуальний результат серологічного тесту визначення антитіл до збудника сказу;

тварина має дійсний паспорт європейського зразка або сертифікат про стан здоров'я (видають ветеринарні установи Держпродспоживслужби).

Водночас якщо одна або декілька з цих вимог не виконані, людину з твариною все ще можуть пропустити в країну. Про те, що вимоги не виконані, потрібно повідомити співробітника польської прикордонної служби, митної адміністрації або поліції при перетині.

Далі розпочнеться спрощена процедура виїзду з твариною. Для цього потрібно заповнити заяву про:

дозвіл на переміщення супроводжуючої тварини на територію ЄС, якщо країна є пунктом призначення людини, що перетинає кордон;

транзит через державу-члена ЄС, якщо країна не є таким пунктом.

Тоді ветлікар проведе всі потрібні маніпуляції відразу після перетину кордону.

А якщо людина перетне кордон без описаних процедур, то разом з твариною одразу по прибуттю до місця призначення варто звернутися до ветеринарної клініки. Там опишуть усі необхідні дії.

Перетин кордону для водіїв

Раніше ми також писали про те, що деяким категоріям водіїв спростили умови перетину.

Спрощення запровадили для водіїв вантажівок та залізничного транспорту. Аби скоротити тривалість перетину кордону, ті, хто перевозять гуманітарні вантажі та допомогу ЗСУ, можуть отримати спеціальний документ, і таким чином швидше та легше переїхати з однієї країни в іншу.

Також "Сьогодні" розповідали, які держави пропонують біженцям з України грошові виплати та в яких розмірах. А також про те, що електронні гроші в ЄС тепер доступні для українців.