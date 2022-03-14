С детьми и животными: какие документы нужны украинцу для выезда за границу

Сколько документов нужно для эвакуации из Украины / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

По данным ООН, с начала полномасштабной войны Российской Федерации против Украины более 2,5 млн украинцев вынуждены были уехать за границу. Чаще украинцы едут в соседние европейские страны, в частности Польшу, Словакию, Венгрию и т. д.

"Сегодня" расскажет, какие документы нужны украинцам, чтобы пересечь границу, а также какие документы необходимы для перевозки детей и животных.

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Кто может уехать за границу

Уезжать за границу запрещено мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. Следовательно, выехать могут:

женщины;

дети;

люди старшего возраста;

люди с инвалидностью независимо от пола.

В отношении мужчин действуют некоторые исключения. Пограничная служба пропускает:

мужчин, имеющих удостоверение об отсрочке от призыва и уведомление о зачислении на специальный воинский учет или заключение военно-врачебной комиссии о негодности;

лиц, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, самостоятельно воспитывающих ребенка (детей) в возрасте до 18 лет или на иждивении которых есть ребенок с инвалидностью;

усыновителей, опекунов или тех, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения АТО.

Какие документы нужны для пересечения границы

Страны, принимающие беженцев, имеют примерно одинаковые условия. Наиболее важно взрослому человеку, имеющему право пересечь границу, иметь с собой:

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внутренний украинский паспорт (в том числе ID-карту);

если нет паспорта – любой другой документ, удостоверяющий личность.

В то же время Молдова стала первой из стран, которая принимает документы, сгенерированные в приложении "Дія".

Также страны отменили требование иметь тест на коронавирус или подтверждение вакцинации против COVID-19.

Кроме того, для украинцев, выезжающих из Украины на автомобиле, полис страхования "Зеленая карта" необязателен (Польша, Словакия, Венгрия и Молдова).

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Важно помнить о необходимости декларировать валютные ценности на сумму более 10 тыс. евро на одного человека (в эквиваленте).

Рекомендуется брать все важные документы. Так будет легче идентифицировать вашу личность, уменьшится риск возникновения проблем.

Пересечение границы для детей

Дети могут попасть в соседние европейские страны со взрослыми – бабушками или дедушками, родными тетками или дядями, даже с соседями. Однако желаемым все же остается сопровождение родителей.

Сами дети уехать не могут. В ГПСУ рассказали, что на границе проверяют даже просроченные паспорта, внутренние паспорта и свидетельства о рождении. В то же время каждую ситуацию могут рассматривать в индивидуальном порядке.

"Сейчас общее правило как-то определить трудно. Мы в каждой ситуации вникаем и разбираемся. По возможности устанавливаем контакты с родителями. В том числе бывают организованные группы – вывозят из детдомов, есть сложности со многими документами. Смотря какой регион, есть ли возможность такие документы изготовить, или это регион, где оккупант сейчас уже полностью, и нет возможности для работы государственных органов и учреждений. Все индивидуально", – говорится в сообщении.

Правила выезда для людей с инвалидностью

Люди с инвалидностью I и II групп, независимо от возраста, могут пересечь государственную границу, имея только один из этих документов:

справка к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией;

удостоверение, подтверждающее соответствующий статус, пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи в соответствии с законами Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью", "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью";

справка для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь.

Вместе с человеком с инвалидностью I и II группы, нуждающейся в постоянном уходе, границу может пересекать:

один из членов семьи первой ступени родства, достигший 18-летнего возраста;

или один человек, который достиг 18-летнего возраста и осуществляет уход в соответствии с законодательством.

В этом случае документом, который подтвердит, что лицо действительно ухаживает за человеком с инвалидностью, может быть удостоверение, справка о получении компенсации (помощи, надбавки) по уходу.

Пересечение границы с животными

Чаще украинцы добираются пограничной зоны поездами. В "Укрзалізниці" объяснили, что из-за военного положения правила транспортировки животных смягчены.

Для поездки с животным следует иметь ветеринарный паспорт и переноску для транспортировки.

А вот для того, чтобы перевезти животное за границу, правила немного сложнее.

Каждая страна имеет свои правила, но все они примерно одинаковы, особенно в государствах – членах ЕС. Например, Кабмин опубликовал такие условия для пересечения границы с Польшей с животным:

животное идентифицировано с помощью микрочипа;

животное вакцинировано от бешенства (прививка действующая);

животное имеет актуальный результат серологического теста определения антител к возбудителю бешенства;

животное имеет действительный паспорт европейского образца или сертификат о состоянии здоровья (выдают ветеринарные учреждения Госпродпотребслужбы).

В то же время, если одно или несколько из этих требований не выполнены, человека с животным все еще могут пропустить в страну. О том, что требования не выполнены, следует уведомить сотрудника польской пограничной службы, таможенной администрации или полиции при пересечении.

Затем начнется упрощенная процедура выезда с животным. Для этого нужно заполнить заявление:

о разрешении на перемещение сопровождающего животного на территорию ЕС, если страна является пунктом назначения человека, пересекающего границу;

о транзите через государство – член ЕС, если страна не является таким пунктом.

Тогда ветврач проведет все необходимые манипуляции сразу после пересечения границы.

А если человек пересечет границу без описанных процедур, то сразу по прибытии в место назначения следует обратиться с животным в ветеринарную клинику. Там опишут все необходимые действия.

Пересечение границы для водителей

Ранее мы писали, что некоторым категориям водителей упростили условия пересечения границы.

В их числе водители грузовиков и ж/д транспорта. Чтобы сократить продолжительность пересечения границы, перевозящие гуманитарные грузы и помощь ВСУ могут получить специальный документ, таким образом быстрее и легче переехать из одной страны в другую.

"Сегодня" рассказывали, какие государства предлагают беженцам из Украины денежные выплаты и в каких размерах, а также сообщали, что электронные деньги в ЕС теперь доступны для украинцев.