Газові тарифи на липень, більше виплат для ТПО і вихід банку з України – головне про гроші за тиждень

Тижнева добірка новин про економіку та гроші / Фото: Колаж: Сьогодні

З 4 по 8 липня було чимало змін у сфері економіки. Зокрема компанії-постачальники газу оприлюднили тарифи на липень, а кількість категорій громадян, які можуть отримати виплати для переселенців, розширили.

Про ці та інші економічні новини тижня, які ви могли пропустити, читайте в добірці від редакції "Сьогодні".

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Тарифи на газ

Українські постачальники газу оприлюднили свої базові річні пропозиції в липні 2022 року. Споживачі користуються послугами 14 компаній, які майже не змінили вартість, якщо порівнювати з червнем.

Найнижчу ціну виставила "Еру Людям" – 7,7 грн за кубометр газу. Середня ринкова ціна становить 7,79-8,2 грн за кубометр. Найвищі тарифи в компаній (Київські та Дніпровські енергетичні послуги, YASNO – 8,46 грн), "Асканія Енерджі" (9,95 грн) та "СвітлоГаз" ("Ритейл Сервіс" – 9,99 грн).

Більше виплат для ВПО

Список територіальних громад, переселенці з яких можуть отримати грошову допомогу від держави, розширили. Міністерство реінтеграції окупованих територій додало Таврійську громаду Запорізької області та Корюківську громаду Чернігівської області.

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Загалом визначено 310 громад в різних областях, внутрішньо переміщені особи з яких можуть отримати фінансування від держави. Повний перелік конкретних громад можна знайти тут. Сума підтримки на проживання становить 2000 грн/міс. для дорослого для 3000 грн/міс. для дитини чи особи з інвалідністю.

Сюрприз від банків

Три головні українські банки підготували для своїх клієнтів нововведення. У ПриватБанку обмежили витрати за картками з обігом 500 тис. грн/міс., якщо користувач не підтвердить свої доходи.

З 1 серпня в Monobank планують перевести тарифи кредитних продуктів на стандартні умови. Водночас клієнти Ощадбанку зможуть зайти до застосунку "Ощад 24/7" через повідомлення у Viber.

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Обмеження на зиму

Опалювальний сезон 2022-2023 років буде дуже складним для українців. Аби зекономити на теплі, уряд планує ввести обмеження на зиму. По-перше, громадяни повинні відвикнути відчиняти вікна та обігрівати вулицю, а по-друге, централізовано до осель подаватимуть тепло в межах 18-20 градусів. Найнижча температура в квартирі буде на позначці 16 градусів.

Ще один банк на межі

Співробітники СБУ наклали арешт на майно та активи Форвард Банку, кінцевим власником якого є підприємець Рустам Таріко. Прибуток від діяльності установи йшов на фінансування війни в Україні.

Асоційований експерт CASE Україна, ексзаступник директора департаменту фінансової стабільності НБУ Євген Дубогриз вважає, що Форвард Банку доведеться залишити ринок, оскільки він втратить ліквідність та НБУ віднесе його до проблемних чи неплатоспроможних банків.

"Сьогодні" раніше писали, що у Верховній Раді ухвалили закон на підтримку бізнесу в умовах війни, а також розповідали про ринок нерухомості в Харкові – які квартири та за скільки продають забудовники.