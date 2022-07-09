Газовые тарифы на июль, больше выплат для ВПЛ и выход банка из Украины – главное о деньгах за неделю

Недельная подборка новостей об экономике и деньгах / Фото: Коллаж: Сегодня

С 4 по 8 июля произошло немало изменений в области экономики. В частности, компании-поставщики газа обнародовали тарифы на июль, а количество категорий граждан, которые могут получить выплаты для переселенцев, расширили.

Об этих и других экономических новостях недели, которые вы могли пропустить, читайте в подборке от редакции "Сегодня".

Реклама

Тарифы на газ

Украинские поставщики газа обнародовали свои базовые годовые предложения в июле 2022 года. Потребители пользуются услугами 14 компаний, которые почти не изменили стоимость голубого топлива, если сравнивать с июнем.

Самую низкую цену выставила "Эру Людям" – 7,7 грн за кубометр газа. Средняя рыночная цена составляет 7,79-8,2 грн за кубометр. Самые высокие тарифы у компаний (Киевские и Днепровские энергетические услуги, YASNO – 8,46 грн), "Аскания Энерджи" (9,95 грн) и "СветГаз" ("Ритейл Сервис" – 9,99 грн).

Больше выплат для ВПЛ

Список территориальных общин, переселенцы из которых могут получить денежную помощь от страны, расширили. Министерство реинтеграции оккупированных территорий добавило Таврическую общину Запорожской области и Корюковскую общину Черниговской области.

Реклама

В общей сложности определено 310 общин в разных областях, внутренне перемещенные лица из которых могут получить финансирование от государства. Полный список конкретных общин можно найти здесь. Сумма поддержки на проживание составляет 2000 грн/мес. для взрослого, и для 3000 грн/мес. для ребенка или лица с инвалидностью.

Сюрприз от банков

Три главных украинских банка подготовили для своих клиентов нововведения. В ПриватБанке ограничили расходы по карточкам с оборотом 500 тыс. грн/мес., если пользователь не подтвердит свои доходы.

С 1 августа в Monobank планируется перевести тарифы кредитных продуктов на стандартные условия. В то же время клиенты Ощадбанка смогут зайти в приложение "Сбер 24/7" через сообщения в Viber.

Реклама

Ограничение на зиму

Отопительный сезон 2022-2023 годов будет очень сложным для украинцев. Чтобы сэкономить на тепле, правительство планирует ввести ограничения на зиму. Во-первых, граждане должны отвыкнуть открывать окна и обогревать улицу, а во-вторых, централизованно в дома будут подавать тепло в пределах 18-20 градусов. Самая низкая отметка внутри квартиры будет на отметке 16 градусов.

Еще один банк на грани

Сотрудники СБУ наложили арест на имущество и активы Форвард Банка, конечным владельцем которого является предприниматель Рустам Тарико. Прибыль от деятельности учреждения шла на финансирование войны в Украине.

Ассоциированный эксперт CASE Украина, бывший замдиректора департамента финансовой стабильности НБУ Евгений Дубогрыз считает, что Форвард Банку придется покинуть рынок, поскольку он потеряет ликвидность и НБУ отнесет его к проблемным или неплатежеспособным банкам.

"Сегодня" ранее писали, что в Верховной Раде приняли закон в поддержку бизнеса в условиях войны, а также рассказывали о рынке недвижимости в Харькове – какие квартиры и за сколько продают застройщики.