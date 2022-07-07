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Из Украины придется уйти сразу двум банкам – каким и почему

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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7 июля, 09:50
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Эксперты рассказали, как Служба безопасности Украины может помочь ликвидировать несколько банков
Сразу два банка в Украине ждет печальная участь
Сразу два банка в Украине ждет печальная участь / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

СБУ в начале июля наложила арест на имущество и активы Форвард Банка, конечным владельцем которого является предприниматель Рустам Тарико. В СБУ установили, что прибыль от этого, и еще одного арестованного предприятия шла на финансирование войны в Украине.

О том, что это означает для клиентов банка и какое финучреждение следующее на очереди, эксперты рассказали UBR.ua.

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Реакция НБУ, как регулятора, была довольно неоднозначной и достаточно мягкой, считают эксперты. Однако ассоциированный эксперт CASE Украина, бывший заместитель директора департамента финансовой стабильности НБУ Евгений Дубогрыз считает, что Форвард Банку все равно придется покинуть рынок.

"Мне кажется, что после этих событий банк потеряет ликвидность, и Нацбанк просто вынужден будет отнести его в проблемные или неплатежеспособные банки. Это не прогноз, а наиболее вероятное развитие событий. У нас сейчас и так повышенная паника у населения, поэтому очень большие риски, что из банка начнут быстро забирать деньги", – считает Евгений Дубогрыз.

Эксперт подчеркнул, что у российского банка нет будущего в Украине, как бы он не пытался менять и "тасовать" акционеров.

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Форвард банк не единственный

Еще одним слабым звеном в банковской системе сегодня является принадлежащий Фридману "Альфа-банк".

Финансовый эксперт Алексей Комаха высказал надежды на то, что финучреждение также будет ликвидировано с помощью вмешательства СБУ.

"Альфа-Банк" – сейчас самое слабое место банковской системы, это такая же раковая опухоль, как когда-то "Приватбанк Бени". Банк создал мощную лоббистскую организацию и вертит регулятором, как хочет, под него делают регуляции, особое отношение при стресс-тестировании. Прикормил журналистов и чиновников джазом во Львове. Сейчас поздно с ним что-либо делать, нужно было в начале войны национализировать или продавать, а не раздавать беззалоговый рефинанс", – прокомментировал UBR.ua источник в НБУ.

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Украину может накрыть новый банкопад

Ранее мы рассказывали, что из-за войны некоторые финучреждения могут обанкротится и выйти с рынка, как это случилось с Мегабанком.

Это касается банков, которые имеют наибольшую долю рефинансирования НБУ во всем фондировании. Однако вычислить такие не просто, из-за того, что все отчеты поступают с задержкой.

О том, какие банки все же вошли в тревожный список, читайте в материале.

"Сегодня" ранее писали, как российские банки лишают своих клиентов последних денег, и рассказывали, что делать, если у вас нет денег, чтобы платить по кредиту.

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