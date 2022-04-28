Ціни вже не такі, як раніше: скільки українці витрачатимуть у травні

Українцям варто очікувати подорожання, але не на все / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З початку воєнного стану деякі товари в Україні значно зросли в ціні. Наприклад, це стосується пального чи продуктів. Дещо поки залишається на тому ж рівні, що й на початку лютого.

"Сьогодні" зібрали прогнози експертів щодо цін, і розповідають, чого варто очікувати у травні.

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Ціни на продукти

Усі експерти стверджують, що з продовольством в Україні проблем немає взагалі. Проте деякі продукти усе таки зросли в ціні, особливо овочі. Основна причина зростання – це логістичні проблеми.

Один і той самий продукт у різних регіонах може мати різну ціну. Це тому, що в один регіон дістатися легко, а в інший дістатися значно важче через бойові дії, зруйновані дороги, мости, замінування тощо. Відповідно, шляхи для постачання прокладають в об'їзд звичним, і ці витрати позначаються на кінцевій ціні на продукт.

Те ж саме стосується і ввезення продуктів з інших країн, адже звичайні шляхи заблоковані.

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Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів "Сьогодні", що ціни на овочі зростатимуть, поки їх завозитимуть із-за кордону. Це відбуватиметься до кінця травня-початку червня. Далі продавати почнуть те, що виростили вже в Україні, і ціни стабілізуються.

Однак не варто забувати про вплив логістичних проблем, які ще довго впливатимуть на ціноутворення.

Крім того, точно в ціні зросте хліб. Через війну Україна не змогла експортувати зерно за кордон. Нині у світі зернові підскочили на 70% в ціні порівняно з минулим роком через те, що Україна не може постачати продукцію. Як тільки наші порти розблокуються, а зерно піде за кордон, ціни зростуть і у нас.

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"Поки блоковані порти, Україна не вивозить, у світі зростає ціна. Тільки поїде зерно, у нас одразу почне зростати ціна на зернові всередині країни, вона буде вирівнюватися. У світі вона впаде, а в нас піде вгору. Тобто буде серйозна основа для зростання ціни на хліб", – пояснив Пендзин.

Загалом експерти прогнозують, інфляція за рік буде на рівні 22-23%.

Що буде з цінами на пальне

З 18 квітня за тиждень ціни на пальне зросли. А-92 подорожчав на 15-40 коп., А-95 – 23-30 коп., дизпальне – на 1-1,2 грн. Але велике зростання ще попереду.

Експерти Світового банку вважають, що ціни досягнуть "історично високих показників". Вартість енергоносіїв зросте більш ніж на 50% протягом 2022 року, а стабілізувати її вдасться лише протягом 2023–2024 років.

Зростуть ціни і на природний газ у Європі, приблизно на 50%, а на вугілля – на 80%.

Скільки платитимемо за газ, світло і воду

А от за оплату комунальних послуг у травні хвилюватися не варто. Уряд відклав перегляд тарифів до закінчення війни.

"Тарифи ніхто не підвищуватиме. Я думаю, ми зараз розробимо певний алгоритм, який би допоміг спокійно пройти цей період", – повідомив міністр енергетикиГерман Галущенко.

Крім того, на період воєнного стану є певні послаблення. Сама по собі війна та воєнний стан не звільняють від оплати комунальних послуг. Проте якщо ви не можете платити за комуналку, то в цей форс-мажорний період не нараховуватимуться ані пеня, ані штрафи. Також під час війни вас не можуть відключити від отримання послуги, навіть якщо ви не платите за неї.

Також ВР розглядає законопроєкт про звільнення деяких українців від обов'язку платити за ці послуги. Якщо його приймуть, то громадян, які втратили своє житло в результаті бойових дій, або тих, у кого воно сильно пошкоджене та непридатне для проживання, буде звільнено від оплати комуналки.

Якими будуть ціни на житло та будматеріали

За словами аналітика TeleTrade Сергія Родлера, зараз провести угоду з продажу та купівлі нерухомості на вторинному ринку не можна, оскільки не працює відповідний реєстр.

"Після відновлення роботи також може виникнути ситуація, коли на сході країни житло дешевшатиме, а на заході дорожчатиме на хвилі відтоку людей. Втім, поки що свідчень про затяте бажання співвітчизників виїхати з рідних місць назавжди немає", – розповів аналітик.

Також після закінчення війни можуть злетіти ціни на будівельні матеріали, які потягнуть за собою подорожчання будівельних робіт і, відповідно, – житла на первинному ринку.

Водночас ціни на будматеріали вже зросли. "Сьогодні" розповідали, за даними експертів, через постійну небезпеку та руйнування логістичних ланцюжків постачання будівельних матеріалів в Україну ускладнилося. Є сегмент продукції, ціна на яку знизилася, але такої значно менше.

Українцям призначили додаткову грошову допомогу під час війни

Раніше "Сьогодні" розповідали, що додаткову фінансову допомогу надаватимуть вразливим категоріям населення, які постраждали від війни.

Ці категорії окремо визначать у меморандумі про співпрацю, зокрема з числа внутрішньо переміщених осіб, відомості про яких містяться в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб, а також з числа людей, які подали заявку на отримання допомоги через інформаційну платформу "єДопомога".

Орієнтовний загальний бюджет проєкту – 2,4 млрд грн. А розмір допомоги на людину – 2 500 грн на місяць.

Надаватимуть допомогу лише 1 місяць. Однак термін можуть збільшити, якщо буде необхідне фінансування. Також організатори можуть переглянути критерії надання допомоги, якщо це буде потрібно.

Щоб отримати гроші, звертатись нікуди не потрібно. Допомогу даватимуть навіть у випадку, коли людина вже отримує виплати з інших програм. Також допомога в рамках цієї програми не враховується під час обчислення сукупного доходу домогосподарства для всіх видів соціальної допомоги та не оподатковується податком на доходи фізичних осіб.

Ми також писали, хто може отримати компенсацію за зруйноване чи пошкоджене під час бойових дій житло, якщо власник цього житла загинув. І пояснювали, які три нові схеми вигадали шахраї під час війни, і як від них захиститися.