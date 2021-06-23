Сологуб уходит из НБУ – уже согласовали дату увольнения

Если заместителю председателя Нацбанка не успеют найти замену, ему придется задержаться в своем кресле

Срок полномочий Сологуба почти истек / Фото: пресс-центр НБУ

Замглавы Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб, который получал выговор, покинет свою должность 12 июля. Этот день станет последним днем его полномочий, несмотря на то, что формально срок истекает 10 июля (это выходной день). Сейчас Сологуб отвечает за работу блока "Монетарная стабильность".

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Такое решение принял Совет Нацбанка. После увольнения Сологуб сможет исполнять свои обязанности до момента, пока не ему не найдут замену.

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"Национальный банк определяется с подбором кандидатуры будущего заместителя председателя Национального банка, который сможет не только сохранить, но и приумножить достижения Национального банка в сфере монетарной стабильности", - добавили в НБУ.

Напомним, в октябре 2020 года Совет НБУ выразил недоверие и объявил выговор Дмитрию Сологубу и другой замглавы Нацбанка – Катерине Рожковой. Глава НБУ Кирилл Шевченко тогда объяснил, что Сологуб и Рожкова нарушили политику "единого голоса", давая комментарии о сотрудничестве Украины и МВФ. Рожкова же заявила, что это цензура. Позже выговор Сологубу и Рожковой отменил суд.

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Рожкова и Сологуб считаются членами команды предыдущего главы НБУ Якова Смолия (соратника Валерии Гонтаревой), который в заявлении об отставке жаловался на политическое давление. 3 июля 2020 года Верховная Рада уволила Смолия с должности председателя НБУ. 16 июля главой Нацбанка был назначен Кирилл Шевченко.