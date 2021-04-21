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Скандальный выговор Рожковой и Сологубу отменил суд – СМИ

21 апреля, 15:43

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Окружной суд полностью удовлетворил иск Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба о решении Совета Национального банка

Окружной административный суд Киева (ОАСК) отменил решение Совета НБУ о выговоре Катерине Рожковой и Дмитрию Сологубу. Иск подавали сами Рожкова и Сологуб. Они требовали, чтобы решение Совета НБУ признали противоправным, и этот иск был полностью удовлетворен, сообщает НВ Бизнес со ссылкой на неофициальные источники.

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По их данным, ОАСК вынес решение еще 2 апреля. Также отмечается, что этот вопрос теперь будет рассматривать апелляционная инстанция.

Напомним, 2 октября 2020 года Совет НБУ выразил недоверие и объявил выговор Катерине Рожковой и Дмитрию Сологубу. Глава Нацбанка Кирилл Шевченко тогда объяснил, что Сологуб и Рожкова нарушили политику "единого голоса", давая комментарии о сотрудничестве Украины и МВФ. Рожкова заявила, что это цензура.

После этого Рожкову лишили полномочий по регулированию банковской сферы. Из ее подчинения убрали ключевые департаменты надзора за банковским рынком и передали новые подразделения.

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В марте 2021 года Рожкова после другого интервью сообщила, что ей теперь запрещено комментировать темы внутренней ситуации в Нацбанке, кадровой политики, сотрудничества с МВФ и т. д.

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В Офисе президента уже заявляли, что обеспокоены "внутренними распрями" в НБУ. У Владимира Зеленского призвали чиновников Нацбанка "отбросить персональные амбиции" и работать ради макроэкономической стабильности Украины.

Рожкова и Сологуб считаются членами команды предыдущего главы НБУ Якова Смолия (соратника Валерии Гонтаревой), который в заявлении об отставке жаловался на политическое давление. 3 июля 2020 года Верховная Рада уволила Смолия с должности председателя НБУ. 16 июля главой Нацбанка был назначен Кирилл Шевченко.

Видео: Верховная Рада

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суд иск выговор Совет НБУ Дмитрий Сологуб Екатерина Рожкова ОАСК

Источник: Сегодня

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