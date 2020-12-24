Как накрыть новогодний стол, чтобы не готовить, и сколько это стоит

Украинцы осваивают услуги кейтеринга, а супермаркеты будут работать даже 31-го числа

В Украине подорожали продукты для новогоднего стола. Но, кроме того, чтобы вписаться в бюджет и удовлетворить вкусы семьи, на готовку нужно потратить много времени.

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Корреспондент "Сегодня" Василий Богайчик выяснял, какие есть альтернативы.

Сюжет Василия Богайчика и Алексея Грибского Видео: Сегодня

Жительница Киева Яна Меньшова каждый год с семьей готовит блюда на Новый год. Но в эти праздники планы изменились. Из-за того, что женщина работает и 30, и 31 числа, заняться готовкой она просто не успевает.

Чтобы разобраться, есть ли альтернатива, новости "Сегодня" отправились в кулинарию в супермаркете и попытались найти блюда для праздничного стола – оливье, селедку под шубой, картошку, запеченную курицу, закуски и десерт. Это стандартное праздничное меню украинцев. Выбор оказался впечатляющим.

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При этом супермаркеты будут работать и в новогоднюю ночь, поэтому угощение можно купить даже 31-го числа.

Готовые блюда можно заказать и прямо домой. Такие услуги предлагают кейтеринговые компании. Цены – выше, чем в супермаркете, и зависят от количества порций и пожеланий клиента.

В целом цены – от 250 до 600 гривен на человека за 850 грамм еды. В самое простое меню входят оливье, селедка под шубой, колбаски, картошка с моцареллой, запеченная в сыре скумбрия и десерт.

Напомним, ранее опрос показал, где украинцы будут встречать Новый год. Примечательно, что отправиться на праздники за границу планируют лишь 2,4%.

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