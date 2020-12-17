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Новый год подорожал. Сколько заплатим за продукты на праздничном столе

17 декабря, 13:24

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Киевлянам придется потратиться сильнее, чем жителям других регионов

Экономисты подсчитали, что традиционный новогодний стол в Украине в этом году обойдется не дешевле 1700 гривен – это на 5% больше, чем в прошлом году.

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Почем сейчас популярные продукты в магазинах, и сколько собираются потратить на праздничные угощения рядовые украинцы и знаменитости, разбиралась корреспондентка "Сегодня" Юлия Юлина.

Видео: Сегодня

Угощение на четырех человек обойдется минимум в 1706 гривен (в Киеве – 1916 гривен):

  • 3 кг салата "Оливье" – 160 гривен;
  • 1,5 кг салата "Селедка под шубой" – 120 гривен;
  • 2,5 кг колбасы и мяса – 395 гривен;
  • филе сельди – 100 гривен;
  • фрукты – 104 гривни;
  • игристое вино ("шампанское") – 100 гривен;
  • овощи – 182 гривни;
  • бренди ("коньяк") – 170 гривен;
  • 1 кг шоколадных конфет – 170 гривен;
  • безалкогольные напитки – 77 гривен;
  • 300 г твердого сыра – 65 гривен.

А с красной икрой и рыбой стоимость застолья вырастет до 2200 гривен.

"Этот год является уникальным. Инфляция полностью совпадает с подорожанием продуктовой корзины. И это является признаком того, что мы стали немножко беднее. Поэтому инфляционные ожидания сосредоточены в пределах продуктовой корзины", – комментирует экономист Олег Пендзин.

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Блиц-опрос "Сегодня" показал, что планы украинцев на новогодние продуктовые траты очень различаются. Кто-то собирается накрыть стол на 2 тысячи гривен, а кто-то – на все 10 тысяч. Чаще всего потратить планируют 3-5 тысяч.

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Известная украинская певица Тоня Матвиенко тоже планирует, чем угощать семью. В планах – "Оливье", "Селедка под шубой", овощной салат и запеченная утка. По расчетам Тони, праздничный ужин облегчит семейный бюджет минимум на 2 тысячи гривен. И то, потому что ее семья хранит в погребе запас овощей и грибов.

Народная артистка Украины Ольга Сумская на Новый год приготовит минимум мясного. Она уже выбрала два главных блюда – запеченная рыба и фирменные фаршированные яйца.

"Главное не переедать. Это залог хорошего дня после", – советует Сумская.

На праздничные блюда семья Сумской-Борисюка планирует потратить до 5000 гривен.

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Напомним, ранее опрос показал, где украинцы будут встречать Новый год. Примечательно, что отправиться на праздники за границу планируют лишь 2,4%.

Также Кабинет министров согласовал даты локдауна и список ограничений, которые будут действовать после Нового года.

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Источник: Сегодня

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