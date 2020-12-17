Новый год подорожал. Сколько заплатим за продукты на праздничном столе

Экономисты подсчитали, что традиционный новогодний стол в Украине в этом году обойдется не дешевле 1700 гривен – это на 5% больше, чем в прошлом году.
Почем сейчас популярные продукты в магазинах, и сколько собираются потратить на праздничные угощения рядовые украинцы и знаменитости, разбиралась корреспондентка "Сегодня" Юлия Юлина.
Угощение на четырех человек обойдется минимум в 1706 гривен (в Киеве – 1916 гривен):
- 3 кг салата "Оливье" – 160 гривен;
- 1,5 кг салата "Селедка под шубой" – 120 гривен;
- 2,5 кг колбасы и мяса – 395 гривен;
- филе сельди – 100 гривен;
- фрукты – 104 гривни;
- игристое вино ("шампанское") – 100 гривен;
- овощи – 182 гривни;
- бренди ("коньяк") – 170 гривен;
- 1 кг шоколадных конфет – 170 гривен;
- безалкогольные напитки – 77 гривен;
- 300 г твердого сыра – 65 гривен.
А с красной икрой и рыбой стоимость застолья вырастет до 2200 гривен.
"Этот год является уникальным. Инфляция полностью совпадает с подорожанием продуктовой корзины. И это является признаком того, что мы стали немножко беднее. Поэтому инфляционные ожидания сосредоточены в пределах продуктовой корзины", – комментирует экономист Олег Пендзин.
Блиц-опрос "Сегодня" показал, что планы украинцев на новогодние продуктовые траты очень различаются. Кто-то собирается накрыть стол на 2 тысячи гривен, а кто-то – на все 10 тысяч. Чаще всего потратить планируют 3-5 тысяч.
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Известная украинская певица Тоня Матвиенко тоже планирует, чем угощать семью. В планах – "Оливье", "Селедка под шубой", овощной салат и запеченная утка. По расчетам Тони, праздничный ужин облегчит семейный бюджет минимум на 2 тысячи гривен. И то, потому что ее семья хранит в погребе запас овощей и грибов.
Народная артистка Украины Ольга Сумская на Новый год приготовит минимум мясного. Она уже выбрала два главных блюда – запеченная рыба и фирменные фаршированные яйца.
"Главное не переедать. Это залог хорошего дня после", – советует Сумская.
На праздничные блюда семья Сумской-Борисюка планирует потратить до 5000 гривен.
Напомним, ранее опрос показал, где украинцы будут встречать Новый год. Примечательно, что отправиться на праздники за границу планируют лишь 2,4%.
Также Кабинет министров согласовал даты локдауна и список ограничений, которые будут действовать после Нового года.
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