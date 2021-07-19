Ферросплавные заводы и НАБУ манипулируют судом по делу "Роттердам+", – адвокат

На заседании ВАКС 19 июля адвокаты Никопольского завода ферросплавов внезапно подали ходатайство об отказе от собственного иска

/ Фото: freepik.com

Никопольский и Запорожский ферросплавные заводы совместно с детективами НАБУ сознательно манипулируют судебным процессом для того, чтобы их иск против закрытия дела "Роттердам+" рассматривала "удобная" для них судья.

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Об этом заявила адвокат стороны защиты Ирина Одинец во время судебного заседания 19 июля.

"В суд было подано 4 заявления об обжаловании данного решения прокурора – Запорожский ферросплавный завод, вместе с Чумаком, с Никопольским заводом ферросплавов, с НАБУ и так далее. Они пытаются подыскать судью, которая вынесет удобное для них решение. Прибегая к таким способам, как подача заявления об отводе (судей – прим.), заявления об оставлении жалобы без рассмотрения и так далее", – сообщила адвокат Ирина Одинец.

На заседании Высшего антикоррупционного суда 19 июля адвокаты Никопольского завода ферросплавов внезапно подали ходатайство об отказе от собственного иска. На прошлой неделе они безрезультатно пытались снять со слушания судью, заявив ей отвод.

По мнению адвоката Одинец, такие действия ферросплавных заводов совместно с НАБУ могут быть проявлением отчаяния, так как нет никаких правовых оснований для обжалования решения прокурора о закрытии дела "Роттердам+" из-за отсутствия в нем состава преступления.

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Напомним, 20 мая САП уже в четвертий раз закрыла дело "Роттердам+" из-за отсутствия в нем состава преступления. Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.

Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом Украины.

Расследование дела "Роттердам+" продолжалось более 4 лет.

За этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, все они подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.

Соответственно, в ходе расследования не было установлено ни убытков от действия формулы, ни пострадавших.