Феросплавні заводи і НАБУ маніпулюють судом у справі "Роттердам+", – адвокат

На засіданні ВАКС 19 липня адвокати Нікопольського заводу феросплавів раптово подали клопотання про відмову від власного позову

/ Фото: freepik.com

Нікопольський і Запорізький феросплавні заводи спільно з детективами НАБУ свідомо маніпулюють судовим процесом задля того, щоб їх позов проти закриття справи "Роттердам+" розглядала "зручна" для них суддя.

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Про це заявила адвокат сторони захисту Ірина Одинець під час судового засідання 19 липня.

"До суду було подано 4 заяви про оскарження даного рішення прокурора – Запорізьким феросплавним заводом, разом із Чумаком, з Нікопольским заводом феросплавів, з НАБУ і так далі. Вони намагаються підшукати суддю, яка винесе зручне для них рішення. Вдаючися до таких способів, як подачі заяви про відвід (суддів – прим.), заяви про залишення скарги без розгляду і так далі", – повідомила адвокат Ірина Одинець.

На засіданні Вищого антикорупційного суду 19 липня адвокати Нікопольського заводу феросплавів раптово подали клопотання про відмову від власного позову. Минулого тижня вони безрезультатно намагалися зняти зі слухання суддю, заявивши їй відвід.

На думку адвоката Одинець, такі дії феросплавних заводів спільно з НАБУ можуть бути проявом відчаю, оскільки не існує жодних правових підстав для оскарження рішення прокурора про закриття справи "Роттердам+" через відсутність у ній складу злочину.

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Нагадаємо, 20 травня САП уже вчетверте закрила справу "Роттердам+" через відсутність у ній складу злочину. Перший раз справу було закрито ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення приймалися в січні і березні 2021 року.

Ці рішення також були підтверджені Офісом генерального прокурора і вищим Антикорупційним судом України.

Розслідування справи "Роттердам+" тривало більше ніж 4 років.

За цей період було проведено понад 10 державних та міжнародних експертиз, які всі підтвердили економічну та юридичну обґрунтованість формули.

Відповідно, у ході розслідування не було встановлено ані збитків від дії формули, ані постраждалих.