Цены космические: в России массово перепродают дефицитные товары

После введения санкций Запада против России, с рынка страны-агрессора массово начали выходить международные компании. Пока аналитики прогнозируют скорый дефолт, россияне столкнулись с дефицитом некоторых товаров.
Редакция "Сегодня" промониторила российский онлайн-сервис с объявлениями и предлагает узнать, какие привычные товары предприимчивые пользователи продают по космическим ценам.
McDonald's
Популярная американская сеть быстрой еды приостановила деятельность 850 ресторанов на территории России. Чизбургеры, картофель фри и нагетсы теперь в дефиците, так что остатки фастфуда пользователи решили продать в интернете.
Далее по теме
Обычная цена в заведении на продукцию колебалась в пределах 150 – 350 рублей, что в эквиваленте достигает 100 гривен за единицу. Сейчас же бургеры, соусы и даже сахар из McDonald's продают за несколько тысяч рублей (500 – 800 гривен).
Отдельно предлагают купить за сумасшедшие деньги пакетики с фирменным сахаром. Можно найти и предложения соусов за миллион рублей или больше, что в пересчете достигает более 275 тысяч гривен. Продавцы объясняют это не только желанием развлечься, но и раритетностью продукции.
Телефоны
После выхода компании Apple с рынка, россияне начали массово продавать свои iPhone. Интересно, что за использованный телефон просят почти сколько же, а иногда больше, чем за новую модель в магазине.
Среди предложений можно найти и другие марки – Redmi, Xiaomi, Samsung, также по космическим ценам. Есть смартфоны по 100 – 200 тысяч рублей (27 – 54 тысячи гривен), а есть и по миллиарду рублей и дороже.
Продают и экзотических "канадцев" и "британцев" – Mobiado и Vertu за несколько сотен тысяч рублей. Но "вишенка" на торте – это 30-летние кнопочные модели Nokia, Motorolla, Samsung по цене с 12 нулями.
Акула из IKEA
Небольшая мягкая игрушка в виде акулы давно обрела популярность на российском рынке. Однако, когда IKEA вышла из России, зубатая "Блохей" стала дефицитной. Если раньше ее можно было приобрести за 1,5 тысячи рублей (ориентировочно 400 гривен), то сейчас бывшую в употреблении игрушку продают в несколько раз дороже "с рук".
С каждым днем цена на акулу становится все выше. Сейчас уже есть предложения по цене в 10, 25, 60 и 150 тысяч рублей (от 2,7 тысячи до 41 тысячи гривен). И несмотря на убеждение продавцов в "оригинальности" игрушки, некоторые фото товара заставляют в этом усомниться.
Санкции против России
Из-за вторжения в Украину против России применили ряд жестких санкций. Это подвигло крупные компании выходить из российского рынка.
Среди сотен других брендов, отказалась спонсировать убийц и Apple. В России с 10 марта больше недоступен ни App Store, ни Apple Pay, соответственно желанные многими iPhone стали просто кусками металла. В то же время еще в начале марта цены на новые модели в русских магазинах были достаточно высокими.
Раньше мы рассказывали, что Украина собирается взыскать из России репарации за ущерб, который та нанесла во время войны. Это будут как денежные, так и натуральные возмещения.