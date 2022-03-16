Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Бизнес новости

Цены космические: в России массово перепродают дефицитные товары

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
16 марта, 18:05
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Предприимчивые россияне решили воспользоваться последним шансом подзаработать на дефицитной продукции
В России массово перепродают дефицитные товары
В России массово перепродают дефицитные товары / Фото: Apple, IKEA, Коллаж: Сегодня, Facebook / McDonald's

После введения санкций Запада против России, с рынка страны-агрессора массово начали выходить международные компании. Пока аналитики прогнозируют скорый дефолт, россияне столкнулись с дефицитом некоторых товаров.

Редакция "Сегодня" промониторила российский онлайн-сервис с объявлениями и предлагает узнать, какие привычные товары предприимчивые пользователи продают по космическим ценам.

Реклама

McDonald's

Популярная американская сеть быстрой еды приостановила деятельность 850 ресторанов на территории России. Чизбургеры, картофель фри и нагетсы теперь в дефиците, так что остатки фастфуда пользователи решили продать в интернете.

Обычная цена в заведении на продукцию колебалась в пределах 150 – 350 рублей, что в эквиваленте достигает 100 гривен за единицу. Сейчас же бургеры, соусы и даже сахар из McDonald's продают за несколько тысяч рублей (500 – 800 гривен).

Россияне перепродают заказ из "МакДональдса"
Россияне перепродают заказ из "МакДональдса" / Фото: скриншот

Реклама

Перепродажа заказов из "МакДональдса"
Перепродажа заказов из "МакДональдса" / Фото: скриншот

В России продают бургеры по 100 тысяч
В России продают бургеры по 100 тысяч / Фото: скриншот

Отдельно предлагают купить за сумасшедшие деньги пакетики с фирменным сахаром. Можно найти и предложения соусов за миллион рублей или больше, что в пересчете достигает более 275 тысяч гривен. Продавцы объясняют это не только желанием развлечься, но и раритетностью продукции.

Реклама

Пакетик сахара за 100 тысяч
Пакетик сахара за 100 тысяч / Фото: скриншот

Бесценный соус
Бесценный соус / Фото: скриншот

Космическое предложение
Космическое предложение / Фото: скриншот

Телефоны

После выхода компании Apple с рынка, россияне начали массово продавать свои iPhone. Интересно, что за использованный телефон просят почти сколько же, а иногда больше, чем за новую модель в магазине.

Б/у iPhone по цене нового
Б/у iPhone по цене нового / Фото: скриншот

Россияне массово продают смартфоны от Apple
Россияне массово продают смартфоны от Apple / Фото: скриншот

Среди предложений можно найти и другие марки – Redmi, Xiaomi, Samsung, также по космическим ценам. Есть смартфоны по 100 – 200 тысяч рублей (27 – 54 тысячи гривен), а есть и по миллиарду рублей и дороже.

Телефоны продают по космическим ценам
Телефоны продают по космическим ценам / Фото: скриншот

Продают и экзотических "канадцев" и "британцев" – Mobiado и Vertu за несколько сотен тысяч рублей. Но "вишенка" на торте – это 30-летние кнопочные модели Nokia, Motorolla, Samsung по цене с 12 нулями.

Старые модели телефонов продают по цене новых
Старые модели телефонов продают по цене новых / Фото: скриншот

Альтернатива "яблокам"
Альтернатива "яблокам" / Фото: скриншот

Раритет по соответствующей цене
Раритет по соответствующей цене / Фото: скриншот

Акула из IKEA

Небольшая мягкая игрушка в виде акулы давно обрела популярность на российском рынке. Однако, когда IKEA вышла из России, зубатая "Блохей" стала дефицитной. Если раньше ее можно было приобрести за 1,5 тысячи рублей (ориентировочно 400 гривен), то сейчас бывшую в употреблении игрушку продают в несколько раз дороже "с рук".

Легендарная игрушечная акула
Легендарная игрушечная акула / Фото: скриншот

С каждым днем цена на акулу становится все выше. Сейчас уже есть предложения по цене в 10, 25, 60 и 150 тысяч рублей (от 2,7 тысячи до 41 тысячи гривен). И несмотря на убеждение продавцов в "оригинальности" игрушки, некоторые фото товара заставляют в этом усомниться.

Предприимчивые россияне делают бизнес на игрушечной акуле
Предприимчивые россияне делают бизнес на игрушечной акуле / Фото: скриншот

Мягкая игрушка за 150 тысяч
Мягкая игрушка за 150 тысяч / Фото: скриншот

Санкции против России

Из-за вторжения в Украину против России применили ряд жестких санкций. Это подвигло крупные компании выходить из российского рынка.

Среди сотен других брендов, отказалась спонсировать убийц и Apple. В России с 10 марта больше недоступен ни App Store, ни Apple Pay, соответственно желанные многими iPhone стали просто кусками металла. В то же время еще в начале марта цены на новые модели в русских магазинах были достаточно высокими.

Раньше мы рассказывали, что Украина собирается взыскать из России репарации за ущерб, который та нанесла во время войны. Это будут как денежные, так и натуральные возмещения.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюсмейкеры
Наши авторы
София Зиновьева "Газпром" становится изгоем: кто отказался от покупки газа у российского гиганта София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Ульяна Лебич Monobank или ПриватБанк? Картой какого банка выгоднее рассчитываться в Британии Ульяна Лебич · Редактор Деньги Сегодня
Евгения Пласконь Налоговая реформа во время войны: что ввели и отменили в Украине Евгения Пласконь · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Финанс-дайджест
Больше новостей
Автор
Андрей Гаценко

Андрей Гаценко

Ведущий редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Крипторынок
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Новости Украины
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Главное о деньгах
Ньюсмейкер
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Эвакуация
Куда УЗ отправляет поезда?
Новое расписание
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Цитата дня

Покупать сейчас иностранную валюту на черном рынке не стоит. Курс будет завышенным и заработать на обратной конвертации не факт, что получится. Никто не знает, какие решения по монетарной политике будут приняты после завершения войны.

Александр Болтян, аналитик компании Esperio
Что будет дальше?
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

39946.58

Dogecoin (DOGE)

0.11

Ethereum (ETH)

2674.63

Litecoin (LTC)

107.65

Ripple (XRP)

0.77

Купить криптовалюту
Послевоенная помощь
"План Маршалла" для Украины
Что будет после войны?
Наши ангелы-хранители

Сержант Ханин Андрей Павлович. Защищая Волноваху Донецкой области, украинский воин уничтожил танк врага и около 10 оккупантов. Во время боя, получив ранения, помогал раненым побратимам и до последнего выполнял свой долг. Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Крутое пике
Война в Украине раздавила рубль
Чуда не случится?
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
На связи
Национальный роуминг в Украине
Переключайтесь!
Истории подвигов
Несмотря на войну, добро всегда с нами. Потому что украинцы - люди, которые борются за свою землю и за тех, кого любят. На фото – 80-летняя бабушка из Ирпеня, спасшая своего любимца. После попадания в дом вражеского снаряда, она не стала бежать из квартиры, а первым делом схватила котенка, прикрыла собой и держала, пока наши военные не достали их из-под завалов. Герои рядом!
Слава Україні!
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Как отследить оккупантов

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Коммуналка
Что делать с платежками во время войны?
Узнать!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
34,82
33,82
33,04
18,82
35,45
34,95
34,00
18,07
35,50
35,00
34,00
18,01
36,59
36,29
35,59
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,68
36,39
35,55
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять