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В аеропорту "Київ" зібралися різко "рвонути вгору" за числом пасажирів

26 травня, 20:00

Віталій Семченко Віталій Семченко

При цьому основним фактором, який заважає зростанню пасажиропотоку, залишаються обмеження для українців з боку Євросоюзу

Міжнародний аеропорт "Київ" ім. Сікорського сподівається у 2021 році збільшити пасажиропотік більш ніж удвічі – приблизно до 1,5 млн осіб.

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Про це заявив глава ради директорів Денис Костржевський, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, основним чинником, який заважає зростанню пасажиропотоку, залишаються обмеження для українців з боку Євросоюзу. Також негативно вплине і заборона на польоти до Білорусі, які давали аеропорту близько 10% пасажиропотоку.

"Питання – чи будуть пускати українців", – прокоментував Костржевський недавні заяви ЄС щодо введення паспортів вакцинації.

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Також глава ради директорів додав, що в травні аеропорт "Київ" вийде на пасажиропотік близько 70 тис. осіб, що становить приблизно 25-30% його потужностей.

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"Через локдаун потужності аеропорту працюють всього на 25-30%, але ми зберегли всі робочі місця і продовжуємо інвестувати в проєкт. Ми віримо, що кордони незабаром відкриються, а пасажиропотік відновиться", – написав мажоритарний співвласник "Києва" Василь Хмельницький.

Як повідомлялося раніше, аеропорт "Київ" закриють майже на рік, щоб модернізувати злітно-посадкову смугу. Як очікують в повітряній гавані, це дозволить без обмежень приймати всі літаки базового лоукостера Wizz Air-Airbus A320 і A321. Вартість робіт щодо оновлення може становити від 2,5 до 5 млрд грн.

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