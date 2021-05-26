В аэропорту "Киев" собрались резко "рвануть вверх" по числу пассажиров

При этом основным фактором, который мешает росту пассажиропотока, остаются ограничение для украинцев со стороны Евросоюза

Аэропорт "Киев" рассчитывает в 2021 году увеличить пассажиропоток более чем в два раза . Фото: аэропорт Киев

Международный аэропорт "Киев" им. Сикорского надеется в 2021 году увеличить пассажиропоток более чем вдвое – примерно до 1,5 млн человек.

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Об этом заявил глава совета директоров Денис Костржевский, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, основным фактором, который мешает росту пассажиропотока, остаются ограничение для украинцев со стороны Евросоюза. Также негативно повлияет и запрет на полеты в Беларусь, которые давали аэропорту около 10% пассажиропотока.

"Вопрос – будут ли пускать украинцев", – прокомментировал Костржевский недавние заявления ЕС о введении паспортов вакцинации.

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Также глава совета директором добавил, что в мае аэропорт "Киев" выйдет на пассажиропоток около 70 тыс. человек, что составляет приблизительно 25-30% его мощностей.

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"Из-за локдауна мощности аэропорта работают всего на 25-30%, но мы сохранили все рабочие места и продолжаем инвестировать в проект. Мы верим, что границы вскоре откроются, а пассажиропоток восстановится", – написал мажоритарный совладелец "Киева" Василий Хмельницкий.

Как сообщалось ранее, аэропорт "Киев" закроют почти на год, чтобы модернизировать взлетно-посадочную полосу. Как ожидают в воздушной гавани, это позволит без ограничений принимать все самолеты базового лоукостера Wizz Air-Airbus A320 и A321. Стоимость работ по обновлению может составить от 2,5 до 5 млрд грн.