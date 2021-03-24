Підсіли на доставку борщу та відмовилися від поїздок. Як рік карантину змінив життя в Києві

Чи не найскладніше під час локдауну живеться кінотеатрам

Карантину в Києві, як і в усій Україні, вже виповнився рік. Більш того, столиця опинилася в червоній зоні. Це нагадало киянам про перший весняний локдаун 2020 року. З того часу жителі столиці поміняли немало звичок: стали менше ходити в кіно та їздити громадським транспортом, зате доставка борщу б'є рекорди популярності.

Реклама

Що саме змінилося, сайту "Сьогодні" розповіли аналітики проекту "ЛУН Місто".

Автомобілі замість метро

Кількість пасажирів метро так і не повернулося на докарантинний рівень. Якщо в лютому 2020 року столичним метро скористалися 38 млн людей, то в лютому 2021-го – лише 26 млн. Тобто місячний пасажиропотік в метро знизився на 12 млн людей.

Реклама

А ось затори на дорогах стали навіть потужнішими, ніж до карантину. Докризові показники були перевищені вже в червні 2020 року. Невелике зниження відбулося тільки на самому початку карантину та в пік сезону відпусток. Це говорить про те, що пандемія змусила киян пересісти на особистий транспорт замість громадського.

Читайте також: Карантинний шопінг: як повернути товар, якщо вам відмовили

В цілому мобільність жителів столиці зростає в теплу пору року і просідає взимку. Динаміка єдина і для піших прогулянок, і для поїздок транспортом.

Реклама

Кіно – у мінусі, доставка – в топі

Рівень відвідуваності кінотеатрів оцінили через обсяги купленого глядачами попкорну. У квітні, травні, червні 2020 року з продажем попкорну було зовсім сумно – кінотеатри просто не працювали. З липня ж почалося поступове відновлення, але до докарантинного рівня продажів ще дуже далеко.

Реклама

Зате карантин допоміг розвинутися доставці страв з кафе і ресторанів. З березня 2020 року почалося зростання від 75% до 89%.

Спочатку найчастіше замовляли суші, бургери і донер. Любов до азійської локшини почала зростати тільки з жовтня.

Попит на український борщ показує стабільне зростання – 86% за рік.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" розповідав про те, як рік карантину змінив Україну в цілому.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама