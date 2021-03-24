Карантинний шопінг: як повернути товар, якщо вам відмовляють (відео)

Придбали одяг, взуття чи техніку за кілька днів до локдауну, а вже удома зрозуміли, що витратили гроші не на те. І всі магазини відчиняться не раніше, аніж за три тижні? Чи є шанс повернути товар? І що робити, коли вам відмовляють?
Про карантинний шопінг у новинах "Сьогодні" розповідає Вікторія Дмитренко.
За кілька днів до локдауну продюсер Юлія Вернігор придбала модні чобітки і була цілком упевнена, що має два законні тижні, щоб повернути товар, який їй не підійшов. Та виявилося – все не так просто. Торговельні центри наживо клієнтів не приймають, а працюють лише онлайн.
Якщо ви натрапили на несумлінного продавця – повернути придбане, кажуть експерти, все одно є шанси. Законодавство відводить на обмін 14 днів, а якщо локдаун триває три тижні – це вважається форс-мажором.
Не вгадали з кольором піджака або светра чи просто передумали – обов’язково зберігайте чек, і по закінченні карантину з паспортом прямуйте до магазину. Але пам’ятайте, товар можна повертати, якщо ви ним не користувались.
Якщо домовитись з продавцем не виходить, каже експерт і ведучий каналу "Україна 24" Максим Несміянов, варто звернутись до органів контролю:
"Вам нічого не залишається, як написати скаргу в контролюючі органи – Держпродспоживслужбу, і постаратися рекомендованим листом відправити вимогу – вернуть вам гроші і забрати товар. Тільки так".
Забрати гроші за фітнес-браслет, який не підійшов, спробував і киянин Руслан. Чек, огляд товару і за 5 хвилин чоловік отримує свої гроші.
Продавці магазину нас запевнили – переважно клієнтам не відмовляють. Повернути можна, але не все – винятки становлять ліки, ювелірні вироби, спідня білизна та товари особистої гігієни.
Раніше сайт "Сьогодні" розповідав, що у Податковому кодексі передбачена можливість отримати назад частину сплачених податків. Це називається "податкова знижка", і вона становить 18% від офіційно витраченої суми.
Також ми пояснювали, як не стати жертвою обману шахраїв при купівлі в інтернеті, адже чимало українців в умовах карантину перейшли на дистанційну форму купівлі товарів.
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