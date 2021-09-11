Українець "втратив субсидії" через Ощадбанк – що говорять в банку

На Ощадбанк поскаржився клієнт / Фото: Колаж: Сьогодні

Клієнт Ощадбанку поскаржився, що при оплаті комуналки банк нібито не передавав постачальникам послуг показання квартирних лічильників, які він вказував у квитанціях – через це він був позбавлений субсидії.

Про це він написав на сайті "Мінфіну".

"В результаті штучно утворилася у мене з вини Ощадбанку величезная заборгованість перед комунальниками, я був позбавлений житлової субсидії", – поскаржився клієнт.

Що кажуть в Ощадбанку

За словами представників банку, завдання фінустанови – провести платіж за вказаними реквізитами, який вводить клієнт.

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"Звичайно, та інформація, яка вказується при проведенні платежу (призначення платежу, показники і т.д.) передається організації-одержувачу. При цьому це не звільняє від відповідальності за своєчасність і правильність передачі показників користувача комунальних послуг", – відповіли в Ощадбанку.

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