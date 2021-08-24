"Нафтогаз" перестав приймати оплату за газ через Приват24 – що робити

У газовій компанії порадили звернутися в ПриватБанк і назвали кілька альтернативних способів оплатити платіжки

Як оплатити за газ в "Нафтогазі". Колаж: "Сьогодні"

Клієнти державного "Нафтогазу" поскаржилися, що вони не можуть оплатити за газ через інтернет-банкінг Приват24.

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Як написав в Facebook один з абонентів газової компанії, у нього не вийшло оплатити квитанції за газ в додатку.

Коли він намагається заплатити за газ в Приват24, йому повідомляють, що "Нафтогаз" не підтримує платежі таким чином.

Що кажуть у "Нафтогазі"

Після 20-го числа кожного місяця абонентам газової компанії "Укрпоштою" розсилаються паперові квитанції. Щоб швидше їх оплатити, в компанії радять користуватися онлайн сервісами:

в електронному вигляді завантажити квитанцію через сайт і чат-бот в Viber і Telegram "Нафтогазу";

роздрукувати паперовий рахунок в терміналах EasyPay.

сформувати платіжки в особистому кабінеті на сайті gas.ua;

сформувати платіжки в чат-боті GASUA в Viber або Telegram.

Як збільшилися тарифи ЖКГ за рік в Україні

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Середні тарифи на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива за рік в Україні піднялися на 35,5%. Найсильніше подорожчав природний газ. Про це свідчать дані Держстату.

Як змінилися різні тарифи

утримання та ремонт житла – плюс 6,7% за рік;

водопостачання – плюс 11% за рік;

водовідведення – плюс 17,5% за рік;

утримання прибудинкових територій – плюс 3% за рік;

газ – плюс 164,5% за рік;

опалення і гаряча вода – плюс 13,9% за рік.

Нагадаємо, раніше " Нафтогаз "відновив тарифи на га . Державна газопостачальна компанія більше не продає паливо за місячним тарифом. Замість нього з'явилася нова "зимова" пропозиція.