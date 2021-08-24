Гроші
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
🎉 Афіша на 24.08 - куди піти ⚡ Відставка Віталія Кличка 🇺🇦 День Незалежності України - 2021 💳 Фінансові рекорди світу та України
СЬОГОДНІ Новини економіки Новини ЖКХ

"Нафтогаз" перестав приймати оплату за газ через Приват24 – що робити

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
24 серпня, 08:20
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У газовій компанії порадили звернутися в ПриватБанк і назвали кілька альтернативних способів оплатити платіжки
Як оплатити за газ в "Нафтогазі". Колаж: "Сьогодні"
Як оплатити за газ в "Нафтогазі". Колаж: "Сьогодні"

Клієнти державного "Нафтогазу" поскаржилися, що вони не можуть оплатити за газ через інтернет-банкінг Приват24.

Реклама

Як написав в Facebook один з абонентів газової компанії, у нього не вийшло оплатити квитанції за газ в додатку.

Коли він намагається заплатити за газ в Приват24, йому повідомляють, що "Нафтогаз" не підтримує платежі таким чином.

Що кажуть у "Нафтогазі"

Після 20-го числа кожного місяця абонентам газової компанії "Укрпоштою" розсилаються паперові квитанції. Щоб швидше їх оплатити, в компанії радять користуватися онлайн сервісами:

  • в електронному вигляді завантажити квитанцію через сайт і чат-бот в Viber і Telegram "Нафтогазу";
  • роздрукувати паперовий рахунок в терміналах EasyPay.
  • сформувати платіжки в особистому кабінеті на сайті gas.ua;
  • сформувати платіжки в чат-боті GASUA в Viber або Telegram.

Як збільшилися тарифи ЖКГ за рік в Україні

Реклама

Середні тарифи на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива за рік в Україні піднялися на 35,5%. Найсильніше подорожчав природний газ. Про це свідчать дані Держстату.

Як змінилися різні тарифи

  • утримання та ремонт житла – плюс 6,7% за рік;
  • водопостачання – плюс 11% за рік;
  • водовідведення – плюс 17,5% за рік;
  • утримання прибудинкових територій – плюс 3% за рік;
  • газ – плюс 164,5% за рік;
  • опалення і гаряча вода – плюс 13,9% за рік.

Нагадаємо, раніше " Нафтогаз "відновив тарифи на га . Державна газопостачальна компанія більше не продає паливо за місячним тарифом. Замість нього з'явилася нова "зимова" пропозиція.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Segodnya.ua в telegram-канале Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Гроші
Показати ще
Green Energy
Більше новин
Головне про Гроші
Тарифи на газ
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Курс валют
Курс долара на вихідні
Дізнатися
Опитування
Крипта
Що нового з біткоїном
Читати
Опитування
Опитування
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Наші соцмережі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти