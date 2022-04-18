Українцям під час війни держава виплачує допомогу – кому і скільки

Хто може отримати виплати / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Під час дії воєнного стану в Україні багато людей втратили домівки, роботу, заробіток і тепер можуть розраховувати на фінансову допомогу.

"Сьогодні" розкажуть, хто і скільки грошей може отримати.

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Допомога сім'ям, переселенцям і тим, хто дає для них прихисток

Кожній особі, що вимушено покинула зону активних бойових дій, призначені виплати в розмірі 2 тис. грн щомісяця. Крім того, належать виплати і для дітей. За кожну дитину, що переїхала у безпечне місце, держава платитиме батькам 3 тис. грн.

Фінансову допомогу від держави на оплату комунальних послуг можуть отримати ті українці, які прихистили у себе вдома вимушених переселенців. Власники житла, які безкоштовно прийняли внутрішньо переміщених осіб, отримають гарантовану державну підтримку в розмірі 450 грн на місяць за кожну прийняту особу, незалежно від віку.

Також відшкодування за прихисток для вимушених переселенців можуть отримати і комунальні заклади.

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Крім того, допомагати будуть тим сім'ям, у яких є фінансові проблеми. Зокрема, це стосується сімей, що належать до таких категорій:

сім'ї, які мають трьох і більше неповнолітніх дітей, з яких принаймні одна дитина не досягла двох років;

сім'ї з двома або більше дітьми, де одна дитина має інвалідність.

Для кожного члена сім'ї на місяць передбачено 2220 грн. Але виплати здійснюватимуться не більше як для п'ятьох людей. Також людям виплачуватимуть гроші раз на три місяці – тобто суму за ці три місяці передаватимуть одним платежем.

6,5 тис. грн "єПідтримки", компенсація за житло і допомога по безробіттю

Отримати 6,5 тис. грн від держави можуть:

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ФОПи всіх груп, які сплатили ЄСВ за четвертий квартал 2021 року.

Наймані працівники, за яких сплачений ЄСВ за четвертий квартал, крім працівників організацій, які отримують кошти з держбюджету.

ФОПи, які не перебувають у стані припинення діяльності, реорганізації або ліквідації.

Також люди, чиє житло було пошкоджене чи зруйноване під час бойових дій, отримуватимуть компенсації. Загалом цим людям даватимуть нове житло, але також можуть і надати фінансову компенсацію.

Українці також мають право отримати компенсації по безробіттю. Розмір допомоги визначають залежно від страхового стажу та заробітної плати, яку людина отримувала раніше. Якщо таких даних немає, то суму визначають на основі довідок про заробітну плату (грошове забезпечення, винагороду за цивільно-правовим договором), яку людині видав роботодавець, військовий комісаріат, де людина перебувала на обліку, чи військова частина, де людина проходила службу.

Детально про умови, як отримати ці виплати, читайте у нашому матеріалі.

Допомога пенсіонерам та військовим

В Україні пенсіонери-переселенці можуть отримати додаткові 2 тис. грн до своєї пенсії. Одержання надбавки стосується тих пенсіонерів, які були змушені залишити свої будинки та стали на облік як внутрішньо переміщені особи. Допомога в 2 000 грн виплачуватиметься таким людям щомісяця. При цьому пенсії така людина не втратить і виплата цієї допомоги не вплине на її розмір.

Також 100 тис. грн отримають військові. Проте не всі, а ті, хто воює на передовій з російськими загарбниками. Для інших також передбачені додаткові виплати. По 30 тис. грн під час дії в Україні воєнного стану виплачуватимуть додатково військовослужбовцям:

Збройних сил;

Служби безпеки;

Служби зовнішньої розвідки;

розвідки Міністерства оборони;

Національної гвардії;

Державної прикордонної служби;

Управління державної охорони;

Державної служби спеціального призначення та захисту інформації;

Державної спеціальної служби транспорту;

службовці рядового та начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій;

поліцейські.

"Сьогодні" вже розповідали, як отримати пенсію, якщо ви переїхали, і що українські підприємці можуть робити вже зараз, аби в майбутньому отримати компенсацію за збитки через бойові дії.