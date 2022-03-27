Нажитись не вдасться: в Україні обмежили ціни на преміальне пальне

Преміальне пальне в Україні коштуватиме не набагато дорожче за звичайне / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Станом на 26 березня в Україні ухвалили постанову, яка обмежила ціни на преміальне пальне.

Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, тепер бензин та дизель не можуть коштувати дорожче на понад 5%, ніж звичайне пальне.

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"У такий спосіб нівелюємо можливість для деяких АЗС ставити необґрунтовано високі ціни", – зауважив Шмигаль.

Відтак, на мережах заправок бензин та дизель подешевшали на 5-10 гривень й зник дефіцит. Після збільшення постачання пального в Україну ввели обмеженням на ціну, щоб уникнути можливих зловживань.

Ситуація з бензином в Україні

На початку війни Росії проти України з деяких заправних станцій зник бензин. Відтак в уряді вирішили запровадити низку змін, щоб уникнути дефіциту пального.

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Спочатку Верховна Рада скасувала акциз на бензин та дизель. Народні депутати підтримали і зниження податку на додану вартість з 20% до 7%.

Нещодавно в обіг ввели Євро 3 та Євро 4. У такий спосіб сподіваються запобігти нестачі пального й залучити додатковий ресурс для потреб Збройних сил України.

Раніше ми розповідали, що для уникнення браку пального на АЗС ввели обмеження. В одні руки водіям видавали лише 20 літрів. Ціни на бензин підскочили до 38 гривень, а дизель – до 35 гривень. Водночас зараз середня вартість пального коливається від 29 до 33 гривень.