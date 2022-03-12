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На Закарпатті закінчився бензин: у чому причина, та коли знову підвезуть пальне

Андрій Гаценко Андрій Гаценко Провідний редактор Гроші Сьогодні
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12 березня, 19:25
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Експерт розповів про причини дефіциту і дав прогноз, коли налагодять постачання
Заправки в місті спорожніли
Заправки в місті спорожніли / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Кореспондент "Сьогодні" з Ужгорода повідомив, що заправки міста спорожніли. Практично на всіх АЗС закінчилося пальне, а на тих, де воно ще залишилося, вишикувалися багатогодинні черги. Щоб налагодити постачання, уряд змінює правила на ринку пального.

Ми разом з експертами розбиралися в причинах ситуації, а також спробували з'ясувати, коли пальне знову з'явиться у продажу.

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То густо, то пусто

Ситуація із бензином в Україні зараз виглядає неоднозначно. В одних регіонах пального немає або його продають із обмеженнями.

Ми знайшли собі житло в Ужгороді. І ось останніми днями на заправках спостерігається колапс. Сьогодні не було бензину на WOG, на Amic, знайшов бензин лише на заправці BVS, але там була черга на кілька годин, – каже киянин Дмитро.

При цьому у сусідній Івано-Франківській області бензин є і без черг. Більше того, на деяких АЗС немає обмежень у вигляді звичного ліміту заправки в 20 літрів.

У нас на заправці Avis у Ворохті завезли пальне кілька днів тому, – каже киянин Андрій. – Усі спокійно заправляються, черг не було. Що найцікавіше, за цей час розкупили тільки преміальний бензин, а звичайні види бензину та дизеля були в наявності. Щоправда, на дизель учора було обмеження 20 літрів.

А на ОККО у сусідньому селі знайомі заправилися без проблем навіть за паливними талонами. На деяких АЗС справді немає бензину, але поки що немає проблем заправитися десь поряд, — додає він.

Експерти кажуть, що ситуація на заправках зараз є непередбачуваною через збої логістики. Справа в тому, що в регіоні, де живуть умовно мільйон людей, приїхали ще 2 млн біженців і більшість з них на машинах.

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З початком війни логістика поставок та їхня оперативність сильно змінилася. Споживання розподілене нерівномірно. Особливо складна ситуація у транзитних регіонах, через які йде потік біженців. Постачальники намагаються налагодити роботу в нових умовах, — пояснив директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн.

Що буде далі

Найближчим часом, за словами експерта, ситуація має докорінно змінитись. Справа в тому, що скоро парламент має проголосувати за зниження податків, що спричинить стабілізацію цін на АЗС.

Кабмін переглянув формулу ціноутворення та звернувся до Ради із законопроєктом знизити ПДВ до 7% та обнулити акциз на нафтопродукти. Що це дасть? Якщо брати середнє котирування з початку березня, гранична вартість бензину становитиме близько 38 грн/л, ДП – близько 35 грн. Це відповідно на 8 та 5 грн менше, ніж було б за чинною формулою, – каже Сергій Куюн.

За його словами, таке рішення дозволить трейдерам розпочати завозити більше пального. Адже багато хто з них чекає зниження податків, щоб не розмитнювати імпортне пальне за нинішніми правилами з урахуванням високих податків.

Також на розгляді Кабміну знаходиться тимчасове скасування технічного регламенту на нафтопродукти, що дозволить імпортувати пальне нижчих екологічних стандартів. У свою чергу це розширить можливості пошуку нових партій для наповнення ринку, – резюмує Сергій Куюн.

Раніше ми писали про те, що ціни на нафту досягли максимуму з 2008 року, а також розповідали, як правильно розпоряджатися грошима під час війни.

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