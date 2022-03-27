Нажиться не удастся: в Украине ограничили цены на премиальное горючее

Премиальное горючее в Украине будет стоить не намного дороже обычного / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

По состоянию на 26 марта в Украине было принято постановление, которым ограничили цены на премиальное горючее.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, теперь бензин и дизель не могут стоить дороже на 5%, чем обычное топливо.

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"Таким образом, нивелируем возможность для некоторых АЗС ставить необоснованно высокие цены",– отметил Шмыгаль.

Следовательно, на сетях заправок бензин и дизель подешевели на 5–10 гривен и исчез дефицит. После увеличения поставки горючего в Украину ввели ограничения на цену, чтобы избежать возможных злоупотреблений.

Ситуация с бензином в Украине

В начале войны России против Украины с некоторых заправочных станций исчез бензин. В правительстве решили ввести ряд изменений, чтобы избежать дефицита горючего.

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Сначала Верховная Рада отменила акциз бензин и дизель. Народные депутаты поддержали и снижение налога на добавленную стоимость с 20% до 7%.

Недавно в оборот ввели Евро 3 и Евро 4. Таким образом надеются предотвратить нехватку горючего и привлечь дополнительный ресурс для нужд Вооруженных сил Украины.

Раньше мы рассказывали, что во избежание нехватки горючего на АЗС ввели ограничения. В одни руки водителям выдавали только 20 литров. Цены на бензин подскочили до 38 гривен, а дизель – до 35 гривен. Сейчас средняя стоимость горючего колеблется от 29 до 33 гривен.