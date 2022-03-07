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Дешевше не буде? Що відбувається з цінами на бензин 7 березня

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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7 березня, 14:25
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Розповідаємо, яка ситуація з цінами на заправках в Україні 7 березня
Які ціни на українських АЗС
Які ціни на українських АЗС / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Список найважливіших стратегічних товарів в умовах воєнного часу поповнює пальне. Подекуди його буває важко дістати, а ціни на нього зростають обʼєктивно ледь не щодня.

"Сьогодні" дізналися, скільки коштують різні види палива на українських заправках 7 березня.

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Вартість палива на заправках OKKO та WOG:

  • А-95 + – 38,99 грн;
  • А-95 – 36,75 грн.;
  • А-92 – 35,99 грн.;
  • ДП – 35,99 грн;
  • газ — 19,64 грн.

Ціна на АЗС "Укрнафта":

  • А-95 + – 35,50 грн;
  • А-95 – 35,00 грн.;
  • А-92 – 34,00 грн.;
  • ДП – 34,00 грн;
  • газ — 18,01 грн.

Ціна на АЗС KLO:

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  • А-95+ – 36,59 грн.;
  • А-95 – 36,29 грн.;
  • А-92 – 35,68 грн.;
  • ДП – 35,59 грн;
  • газ — 19,48 грн.

Ціна на АЗС UPG:

  • А-95+ – 38,09 грн.;
  • А-95 – 35,70 грн.;
  • А-92 – 34,90 грн.;
  • ДП – 33,90 грн;
  • газ — 19,01 грн.

Нові граничні ціни на пальне

Міністерство економіки підвищив нові розрахункові ціни середньої вартості бензину та дизельного пального, від якої АЗС зможуть встановлювати свою націнку.

Нові розрахункові ціни:

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  • ціна літра бензину – 33,79 гривні,
  • дизельного палива (ДП) – 30,95 гривні за літр.

Вартість пального на АЗС не може перевищувати:

  • 38,34 гривні за літр бензину,
  • 35,92 гривні за літр ДП.

Чому вартість пального може зрости ще більше?

Досвід показує, що після підвищення розрахункової вартості мережі АЗС підвищують свої роздрібні ціни й відповідно знижують після їх зменшення.

Тож найближчим часом можемо очікувати підвищення цін на пальне на деяких АЗС.

Раніше ми писали, які аптеки працюють в Україні під час війни, а також розповідали, що ціни на нафту сягнули рекорду 2008 року.

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