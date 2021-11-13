Кінець солодкого життя для "євробляхерів" та мільярдні борги пенсіонерам – головне про гроші за тиждень

Найважливіші новини про гроші за цей тиждень / Фото: Колаж: Сьогодні

Відкачування газу з Європи та заборгованості пенсіонерам – "Сьогодні" зібрали найважливіші новини про гроші за цей тиждень та готові розповісти вам.

Понеділок. Нова українська авіакомпанія Air Ocean знизила ціни

Нова українська авіакомпанія Air Ocean показала розклад своїх перших рейсів і ввела промоціни на авіаквитки.

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Перші чотири рейси в листопаді літатимуть до великих українських міст і здійснюватимуть лише внутрішні рейси:

Київ – Запоріжжя, з 21 листопада, щоденно;

Київ – Львів, з 22 листопада, щоденно;

Київ – Чернівці, з 28 листопада, понеділок, вівторок, п'ятниця;

Харків – Львів, з 12 грудня, четвер, неділя.

Ціни на квитки стартують з 30 доларів в один бік, а середня ціна становить 1500 грн.

Вівторок. Кінець пільгового періоду для "євроблях"

9 листопада був останнім днем, коли машини на європейських номерах можна було розмитнити за зниженою ціною.

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Тепер, якщо на вулиці з'явиться так звана "євробляха", її власника може зупинити патрульний поліцейський та виписати штраф у розмірі 8,5 тис. грн.

Після цього поліцейський передасть усі дані до Митної служби і вже там порушнику випишуть штраф у розмірі 170 тис. грн.

Середа. Жителі ОРДЛО залишилися без пенсій

Віцепрем'єр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що жителям ОРДЛО не виплатили 5,32 млрд. гривень пенсій.

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В ефірі телеканалу "Дом" Верещук пояснила, що кошти накопичуються на картках пенсіонерів і, крім них, ніхто не може забрати ці гроші або ними скористатися.

Проблема також у тому, що є невиплачені борги за попередніми періодами, насамперед, через закриті бойовики КПВВ.

Четвер. Українцям доведеться більше платити за інтернет

Про зростання тарифів на свої послуги попередили інтернет-провайдери, це відбувається тому, що на імпорт кабельної продукції для прокладання телеком-мереж вводиться мито.

Інтернет асоціація України виступила проти введення такого мита, оскільки його впровадження спровокує монополізацію ринку кабельної продукції, а також призведе до дефіциту.

П'ятниця. "Газпром" почав відкачувати газ із європейських сховищ

Російська компанія "Газпром", незважаючи на обіцянки збільшити обсяги закачування, почала навпаки – забирати блакитне паливо із європейських ПСГ.

Про це повідомив голова "Оператора ГТС України" Сергій Макогон і написав на своїй сторінці у Facebook. Він додав, що зі сховищ Jemgum (87,4%) та Haidach (54,2%) протягом 10 та 11 числа викачано 10 та 6 млн. кубометрів блакитного палива.