Конец сладкой жизни для "евробляхеров" и миллиардные долги пенсионерам – главное о деньгах за неделю

Самые важные новости о деньгах за эту неделю / Фото: Коллаж: Сегодня

Откачка газа из Европы и задолженности пенсионерам – "Сегодня" собрали самые важные новости о деньгах за эту неделю и готовы рассказать вам.

Понедельник. Новая украинская авиакомпания Air Ocean снизила цены

Новая украинская авиакомпания Air Ocean показала расписание своих первых рейсов и ввела промоцены на авиабилеты.

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Первые четыре рейса в ноябре будут летать в крупные украинские города и совершать только внутренние рейсы:

Киев – Запорожье, с 21 ноября, ежедневно;

Киев – Львов, с 22 ноября, ежедневно;

Киев – Черновцы, с 28 ноября, понедельник, вторник, пятница;

Харьков – Львов, с 12 декабря, четверг, воскресенье.

Цены на билеты стартуют с 30 долларов в одну сторону, а средняя цена составляет 1500 грн.

Вторник. Конец льготного периода для "евроблях"

9 ноября был последним днем, когда машины на европейских номерах можно было растаможить по сниженной цене.

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Теперь, если на улице появится так называемая "евробляха", ее владельца может остановить патрульный полицейский и выписать штраф в размере 8,5 тыс. грн.

После этого полицейский передаст все данные в Таможенную службу и уже там нарушителю выпишут штраф в размере 170 тыс. грн.

Среда. Жители ОРДЛО остались без пенсий

Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что жителям ОРДЛО не выплатили 5,32 млрд гривен пенсий.

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В эфире телеканала "Дом" Верещук объяснила, что средства накапливаются на карточках пенсионеров и кроме них никто не может забрать эти деньги или ими воспользоваться.

Проблема также состоит в том, что существуют невыплаченные долги по предыдущим периодам, прежде всего, из-за закрытых боевиками КПВВ.

Четверг. Украинцам придется больше платить за интернет

О росте тарифов на свои услуги предупредили интернет-провайдеры, это происходит потому, что на импорт кабельной продукции для прокладки телеком-сетей вводится пошлина.

Интернет ассоциация Украины выступила против введения такой пошлины, так как ее внедрение спровоцирует монополизацию рынка кабельной продукции, а также приведет к дефициту.

Пятница. "Газпром" начал откачивать газ из европейских хранилищ

Российская компания "Газпром", несмотря на обещания увеличить объемы закачки, начала наоборот – забирать голубое топливо из европейских ПХГ.

Об этом сообщил глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон и написал на своей странице в Facebook. Он добавил, что из хранилищ Jemgum (87,4%) и Haidach (54,2%) в течение 10 и 11 числа выкачано 10 и 6 млн. кубометров голубого топлива.