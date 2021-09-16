Клієнтка Ощадбанку втратила 100 тис. грн депозиту – гроші переказали шахраям

Шахраї закрили депозит клієнтки Ощадбанку, а гроші забрали собі / Фото: Колаж: Сьогодні

Клієнтка Ощадбанку поскаржилася, що з карти її свекрухи дивним чином зник депозит. Шахраї вкрали 100 тисяч гривень двома переказами.

Про це користувач з ніком Mifanmvv написав на сайті Мінфіну.

Жінка ще в 2016 році відкрила депозит строком на пів року, з подальшим його поповненням. Їй кожні пів року працівник банку телефонував і повідомляв про те, що депозит закінчується. Крім того, є карта, на яку щомісяця приходить відсоток за депозит.

"І ось з травня 2021 року відсотки приходити перестали (прошу звернути увагу на те, що додатком Ощадбанк 24/7 клієнт не користувався і не користується), тож вирішили все-таки зайти в додаток і подивитися стан депозиту і відсотків. У систему зайти не вдалося – не вірні ні логін, ні пароль", – йдеться в повідомленні.

Клієнтка відразу ж подзвонила в банк по гарячій лінії, їй було сказано, що депозит закритий, гроші клієнту повернули на карту.

"Після чого з'явилася цифрова карта, на яку була транзакція в розмірі 50 тис грн, і наступними трьома транзакціями через Укр Мобайл Київ Банкінг. Інша частина грошей, 50 тис грн, так само були зняті з карти, на яку банк повернув гроші", – пише автор.

Жінка задається питанням, як банк може повернути клієнту гроші, якщо клієнт не повідомляв про закриття депозиту, і як клієнт може отримати додаткову карту без повідомлення та згоди на це.

/ Фото: скріншот

"Добрий день! Написали вам в особисті повідомлення для уточнення. Подивіться, будь ласка", – відреагували в банку.

Також читайте:

ПриватБанк очолив рейтинг банків за портфелем гривневих кредитів фізособам за січень – червень 2021 року. Він видав 46,2 млрд гривень.

За перші п'ять місяців 2021 року державні ПриватБанк і Ощадбанк стали найприбутковішими банківськими фінустановами України. У п'ятірку також увійшли Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ і Універсал Банк.

За підсумками першого півріччя 2021 року члени правління ПриватБанку отримали винагороду на загальну суму 124 млн грн. Це в 3,4 раза більше, ніж за перше півріччя 2020 року, коли було виплачено 37 млн грн.

Як вже писали "Сьогодні", в Україні почастішали випадки злому фінансового додатка "Приват24" – все більше жертв повідомляють про шахраїв. Серед найпоширеніших варіантів – фішинг і дзвінки.

Однак часто відбуваються збої і в самому банку, без "допомоги" шахраїв. так, ПриватБанк самостійно поміняв код доступу до картки одного з клієнтів банку, коли він був за кордоном.