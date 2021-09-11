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Украинец "лишился субсидий" из-за Ощадбанка – что говорят в банке

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
11 сентября, 08:20
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Клиент финучреждения пожаловался, что у него образовалась большая задолженность за жилищно-коммунальные услуги
На Ощадбанк пожаловался клиент
На Ощадбанк пожаловался клиент / Фото: Коллаж: Сегодня

Клиент Ощадбанка пожаловался, что при оплате коммуналки банк якобы не передавал поставщикам услуг показания квартирных счетчиков, которые он указывал в квитанциях. Из-за этого он был лишен субсидии.

Об этом он написал на сайте "Минфина".

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"В результате искусственно образовавшейся у меня по вине Ощадбанка огромной задолженности перед коммунальщиками, я был лишен жилищной субсидии", – пожаловался клиент.

Что говорят в Ощадбанке

По словам представителей банка, задача финучреждения – провести платеж по указанным реквизитам, который вводит клиент.

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"Конечно, та информация, которая указывается при проведении платежа (назначение платежа, показатели и т.д.) передается организации-получателю. При этом это не освобождает от ответственности за своевременность и правильность передачи показателей пользователя коммунальных услуг", – ответили в Ощадбанке.

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Однако часто происходят сбои и в самом банке, без "помощи" мошенников. Так, ПриватБанк самостоятельно поменял код доступа к карте одного из клиентов банка, когда он был за границей.

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