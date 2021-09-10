Карантин не перешкода: топ-5 вигідних для вкладень регіонів

Експерти порівняли ціни на житло 2020 року з попереднім/Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні не всі регіони вигідні для інвестицій в нерухомість. На первинному ринку інвесторів приваблюють лише вісім обласних центрів, а на вторинному – 14.

Про це "Сьогодні" повідомив інвестиційний аналітик геоінформаційного порталу "Увекон" Роман Шепетько.

Первинний ринок

"Темпи зростання цін на первинному ринку житла в зазначених регіонах та обласних центрах, що перевищували прибутковість від альтернативних інвестицій, таких як купівля облігацій внутрішньої держпозики, відсотки за банківськими депозитами", – зазначив Шепетько.

Експерти порівняли показники 2020 року з 2019-м і з'ясували, що минулого року найвигіднішими для вкладення коштів були:

Вінницька область – зростання ціни на 25,5%;

Хмельницька – на 14,9%;

Закарпатська – на 13,4%;

Херсонська – на 12,9%;

Донецька – на 12,6%;

Також високі показники в Черкаській (11%), Рівненській (10,8%) і Миколаївській (10,5%) областях.

А якщо порівнювати показники не областей, а обласних центрів, то вони дещо відрізняються:

Вінниця – зростання на 26,6%;

Хмельницький – 16,9%;

Луцьк – 15,1%;

Київ – 14,8%;

Черкаси – 11,8%;

Також в списку Суми (11,8%), Рівне (10,7%) і Херсон (10,3%)

За словами Шепетька, зростання цін в Сумській області (10%), Миколаєві (9,9%) і Ужгороді (8,8%) дорівнювало прибутковості від альтернативних інвестицій: були нижче прибутковості ОВДП на первинному ринку номінованих у гривні (прибутковість 10,2%), але вище середніх відсоткових ставок банків за строковими депозитами для фізосіб, які становили 8,7%.

Вторинний ринок

На вторинному ринку темпи зростання нерухомості перевищували прибутковість від альтернативних інвестицій.

"Темпи зростання цін 2020 року на вторинному ринку житлової нерухомості в доларах в Донецькій (9%) і Харківській (8,8%) областях, а також в Кропивницькому (10,2%) були на рівні прибутковості з альтернативними джерелами інвестицій", – розповів інвестиційний аналітик геоінформаційного порталу "Увекон".

У цьому сегменгті найвигіднішими для вкладень областями України були:

Хмельницька – зростання цін на 18%;

Чернігівська – 15 3%;

Дніпропетровська – 14,7%;

Рівненська – 14,2%;

Київська – 13,4%;

Для інвестицій експерти, також, радять Полтавську (13,3%), Волинську (12,9%), Вінницьку (12,5%), Сумську (12 2%), Закарпатську (11,3%), Кіровоградську (11,2%), Запорізьку (11,1%), Житомирську 11% та Черкаську (10,6%) області.

А якщо судити за обласними центрами, то високі позиції зайняли:

Хмельницький – зростання цін на 19%;

Чернігів – на 16,2%;

Суми – на 15,9%;

Полтава – на 15,2%;

Рівне – на 14,2%;

Інвестувати радять у житло ще і у Запоріжжі (13,4%), Краматорську (13,1%), Луцьку (13,1%), Ужгороді (13,1%), Житомирі(12,9%), Черкасах (12,8%), Сєвєродонецьку (12,5%), Дніпрі (11,9%), Києві (11,2%) та Вінниці (11,1%).

В інших же регіонах показники темпів зростання цін на "вторинці" були нижче прибутковості від ОВДП і відсотків за банківськими депозитами.

Приватні будинки

"Темпи зростання цін 2020 року на домоволодіння в Харківській (9,9%) і Полтавській (9,6%) областях, а також в Хмельницькому (8,8%) і Кропивницькому (8,6%) дорівнювали прибутковості від альтернативних способів інвестування", – пояснив Роман Шепетько.

У цій категорії найвигіднішими регіонами стали:

Київська область – зростання на 18,2%;

Кіровоградська – зростання на 17,5%;

Вінницька – на 14,2%;

Миколаївська – на 13,9%;

Дніпропетровська – на 10,7%;

Житомирська – на 10,6%.

А серед облцентрів лідирують:

Суми – зростання на 18,9%;

Полтава – на 18,4%;

Черкаси – на 17,7%;

Луцьк – на 15,8%;

Дніпро – на 15,1%;

Також в списку Київ (13,4%), Чернігів (12,4%), Житомир (11,7%), Харків (11,2%), Сєвєродонецьк (10,9%), Миколаїв (10,5%).

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