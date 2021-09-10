Карантин не помеха. Как в Украине изменились цены на жилье

Эксперты сравнили цены на жилье в 2020 году с предыдущим / Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине не все регионы выгодны для вложений в недвижимость. На первичном рынке инвесторов привлекают лишь восемь областных центров, а на вторичном – 14.

Об этом "Сегодня" сообщил инвестиционный аналитик геоинформационного портала "Увекон" Роман Шепетько.

Первичный рынок

"Темпы роста цен на первичном рынке жилья в указанных регионах и областных центрах превышали доходность от альтернативных инвестиций, таких как покупка облигаций внутреннего госзайма, проценты по банковским депозитам", – отметил Шепетько.

Эксперты сравнили показатели 2020 года с 2019 и выяснили, что в прошлом году наиболее выгодными для вложения средств были:

Винницкая область – рост цены на 25,5%;

Хмельницкая – на 14,9 %;

Закарпатская – на 13,4%;

Херсонская – на 12,9%;

Донецкая – на 12,6%;

Волынская – на 12,6%;

Черкасская – на 11%;

Ровенская – на 10,8%;

Николаевская – на 10,5%.

А если сравнивать показатели не областей, а обласных центров, то они несколько отличаются:

Винница – рост на 26,6%;

Хмельницкий – 16,9%;

Луцк – 15,1%;

Киев – 14,8%;

Черкассы – 11,8%;

Сумы – 11,8%;

Ровно – 10,7%;

Херсон – 10,3%.

По словам Шепетько рост цен в Сумской области (10%), Николаеве (9,9%) и Ужгороде (8,8%) равнялся доходности от альтернативных инвестиций: были ниже доходности ОВГЗ на первичном рынке номинированных в гривне (доходность 10,2%), но выше средних процентных ставов банков по срочным депозитам для физлиц, которые составляли 8,7%.

Вторичный рынок

На вторичном рынке темпы роста недвижимости превышали доходность от альтернативных инвестиций.

"Темпы роста цен в 2020 году на вторичном рынке жилой недвижимости в долларах в Донецкой (9%) и Харьковской (8,8%) областях, а также в Кропивницком (10,2%) были на уровне доходности с альтернативными источниками инвестиций", – рассказал инвестиционный аналитик геоинформационного портала "Увекон".

В этом сегменгте наиболее выгодными для вложений областями Украины были:

Хмельницкая – рост цен на 18%;

Черниговская – 15 3%;

Днепропетровская – 14,7%;

Ровенская – 14,2%;

Киевская – 13,4%;

Полтавская – 13,3%;

Волынская – 12,9%;

Винницкая – 12,5%;

Сумская – 12 2%;

Закарпатская – 11,3%;

Кировоградская – 11,2%;

Запорожская – 11,1%;

Житомирская – 11%;

Черкасская – 10,6%.

А если судить по обласным центрам, то высокие позиции заняли:

Хмельницкий – рост цен на 19%;

Чернигов – на 16,2%;

Сумы – на 15,9%;

Полтава – на 15,2%;

Ровно – на 14,2%;

Запорожье – на 13,4%;

Краматорск – на 13,1%;

Луцк – на 13,1%;

Ужгород – на 13,1%;

Житомир – на 12,9%;

Черкассы – на 12,8%;

Северодонецк – на 12,5%;

Днепр – на 11,9%;

Киев – на 11,2%;

Винница – на 11,1%.

В других же регионах показатели темпы роста цен на "вторичке" были ниже доходности от ОВГЗ и процентов по банковским депозитам.

Частные дома

"Темпы роста цен в 2020 году на домовладения в Харьковской (9,9%) и Полтавской (9,6%) областях, а также в Хмельницком (8,8%) и Кропивницком (8,6%) равнялись доходности от альтернативных способов инвестирования", – обьяснил Роман Шепетько.

В этой категории самыми выгодными регионами стали:

Киевская область – рост на 18,2%;

Кировоградская – рост на 17,5%;

Винницкая – на 14,2%;

Николаевская – на 13,9%;

Днепропетровская – на 10,7%;

Житомирская – на 10,6%.

А среди облцентров лидируют:

Сумы – рост на 18,9%;

Полтава – на 18,4%;

Черкассы – на 17,7%;

Луцк – на 15,8%;

Днепр – на 15,1%;

Киев – на 13,4%;

Чернигов – на 12,4%;

Житомир – на 11,7%;

Харьков – на 11,2%;

Северодонецк – на 10,9%;

Николаев – на 10,5%.

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