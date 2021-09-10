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Карантин не помеха. Как в Украине изменились цены на жилье

Виктория Барановская
10 сентября, 12:17
В прошлом году наиболее выгодной для вложения стала Винницкая область

Эксперты сравнили цены на жилье в 2020 году с предыдущим / Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине не все регионы выгодны для вложений в недвижимость. На первичном рынке инвесторов привлекают лишь восемь областных центров, а на вторичном – 14.

Об этом "Сегодня" сообщил инвестиционный аналитик геоинформационного портала "Увекон" Роман Шепетько.

Первичный рынок

"Темпы роста цен на первичном рынке жилья в указанных регионах и областных центрах превышали доходность от альтернативных инвестиций, таких как покупка облигаций внутреннего госзайма, проценты по банковским депозитам", – отметил Шепетько.

Эксперты сравнили показатели 2020 года с 2019 и выяснили, что в прошлом году наиболее выгодными для вложения средств были:

  • Винницкая область – рост цены на 25,5%;
  • Хмельницкая – на 14,9 %;
  • Закарпатская – на 13,4%;
  • Херсонская – на 12,9%;
  • Донецкая – на 12,6%;
  • Волынская – на 12,6%;
  • Черкасская – на 11%;
  • Ровенская – на 10,8%;
  • Николаевская – на 10,5%.

А если сравнивать показатели не областей, а обласных центров, то они несколько отличаются:

  • Винница – рост на 26,6%;
  • Хмельницкий – 16,9%;
  • Луцк – 15,1%;
  • Киев – 14,8%;
  • Черкассы – 11,8%;
  • Сумы – 11,8%;
  • Ровно – 10,7%;
  • Херсон – 10,3%.

По словам Шепетько рост цен в Сумской области (10%), Николаеве (9,9%) и Ужгороде (8,8%) равнялся доходности от альтернативных инвестиций: были ниже доходности ОВГЗ на первичном рынке номинированных в гривне (доходность 10,2%), но выше средних процентных ставов банков по срочным депозитам для физлиц, которые составляли 8,7%.

Вторичный рынок

На вторичном рынке темпы роста недвижимости превышали доходность от альтернативных инвестиций.

"Темпы роста цен в 2020 году на вторичном рынке жилой недвижимости в долларах в Донецкой (9%) и Харьковской (8,8%) областях, а также в Кропивницком (10,2%) были на уровне доходности с альтернативными источниками инвестиций", – рассказал инвестиционный аналитик геоинформационного портала "Увекон".

В этом сегменгте наиболее выгодными для вложений областями Украины были:

  • Хмельницкая – рост цен на 18%;
  • Черниговская – 15 3%;
  • Днепропетровская – 14,7%;
  • Ровенская – 14,2%;
  • Киевская – 13,4%;
  • Полтавская – 13,3%;
  • Волынская – 12,9%;
  • Винницкая – 12,5%;
  • Сумская – 12 2%;
  • Закарпатская – 11,3%;
  • Кировоградская – 11,2%;
  • Запорожская – 11,1%;
  • Житомирская – 11%;
  • Черкасская – 10,6%.

А если судить по обласным центрам, то высокие позиции заняли:

  • Хмельницкий – рост цен на 19%;
  • Чернигов – на 16,2%;
  • Сумы – на 15,9%;
  • Полтава – на 15,2%;
  • Ровно – на 14,2%;
  • Запорожье – на 13,4%;
  • Краматорск – на 13,1%;
  • Луцк – на 13,1%;
  • Ужгород – на 13,1%;
  • Житомир – на 12,9%;
  • Черкассы – на 12,8%;
  • Северодонецк – на 12,5%;
  • Днепр – на 11,9%;
  • Киев – на 11,2%;
  • Винница – на 11,1%.

В других же регионах показатели темпы роста цен на "вторичке" были ниже доходности от ОВГЗ и процентов по банковским депозитам.

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"Темпы роста цен в 2020 году на домовладения в Харьковской (9,9%) и Полтавской (9,6%) областях, а также в Хмельницком (8,8%) и Кропивницком (8,6%) равнялись доходности от альтернативных способов инвестирования", – обьяснил Роман Шепетько.

В этой категории самыми выгодными регионами стали:

  • Киевская область – рост на 18,2%;
  • Кировоградская – рост на 17,5%;
  • Винницкая – на 14,2%;
  • Николаевская – на 13,9%;
  • Днепропетровская – на 10,7%;
  • Житомирская – на 10,6%.

А среди облцентров лидируют:

  • Сумы – рост на 18,9%;
  • Полтава – на 18,4%;
  • Черкассы – на 17,7%;
  • Луцк – на 15,8%;
  • Днепр – на 15,1%;
  • Киев – на 13,4%;
  • Чернигов – на 12,4%;
  • Житомир – на 11,7%;
  • Харьков – на 11,2%;
  • Северодонецк – на 10,9%;
  • Николаев – на 10,5%.

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