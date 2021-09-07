Квадратные метры продолжат дорожать. Как вырастет стоимость жилья до конца года

Большинство украинцев вкладывают деньги в жилье на начальной стадии строительства, чтобы сохранить и приумножить свои средства

Стоимость аренды по итогам года вырастет на 25-30% / Фото: коллаж "Сегодня"

До конца этого года в Украине стоимость жилья на первичном рынке может вырасти еще на 5-10%, а на вторичном – до 7%. Несмотря на ожидаемое осеннее оживление на рынке жилой недвижимости, ценовая ситуация будет достаточно стабильной, сообщили "Сегодня" специалисты Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АСНУ).

Что с ценами на жилье?

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Президент АСНУ Юрий Пита заявил, что на первичном рынке недвижимости в крупнейших городах Украины – Киеве, Днепре, Львове, Одессе и Харькове – с начала года стоимость квартир выросла на 18-20%. Зато в других областных центрах, таких как Винница, Ивано-Франковск, Ровно и т. д., цена на первичном рынке увеличилась до 15%.

"До конца года ожидается, что жилье на первичном рынке может прибавить в цене от 5% до 10% в зависимости от региона, места строительства, рекреационных и инфраструктурных возможностей для будущих жителей", – отметил Юрий Пита.

На вторичном рынке наблюдаются схожие ценовые тенденции: в городах по итогам года рост стоимости квартир может достичь 17-20%. Однако в других областных центрах рост цен на схожие квартиры вряд ли превысит 15%.

"Миграционные процессы существенно влияют на рост спроса на малогабаритное жилье в городах-миллионниках. Граждане меняют место жительства, преимущественно, из-за лучших возможностей найти достойную работу, лучший уровень жизни и т. д. Соответственно квартиры в небольших городах теряют свою популярность", – сказал глава АСНУ.

По данным эксперта, в сегменте аренды жилья, если не возникнет новых форс-мажорных обстоятельств, цены почти полностью вернутся к "пандемическому" уровню и стоимость аренды по итогам года вырастет 25-30%.

Жилье за городом стало дороже / Фото: Pixabay

Как изменились цены в крупных городах

Киев

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К концу 2021 жилье на вторичном рынке Киева и ближайшего пригорода может подорожать в пределах 5-7%, рассказала председатель Киевского городского отделения АСНУ Елена Гайдамаха.

"Наибольшая активность на вторичном рынке Киева наблюдалась во II квартале и в начале III квартала. Именно в данный период количество сделок почти на 30% была больше, чем за аналогичный период прошлого года. По всем признакам пик активности на вторичном рынке столицы уже пройден", – подчеркнула она.

По ее словам, в настоящее время на вторичном рынке жилья спрос и предложение сбалансированы, также частично сдерживалось стремительное подорожание квартир.

Она отметила, что цены на столичное жилье постепенно будут расти и вполне вероятно, что с февраля по май 2022-го на вторичном рынке будет наблюдаться ценовая стабильность. Что касается вторичного рынка жилья в пригороде Киева, то по ее данным, ценовая ситуация будет почти тождественна с киевской.

Квартиры в пригороде Киева / Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Житомир

Как сообщила председатель Житомирского регионального отделения АСНУ Наталья Мелай, с начала года (в январе-августе) на первичном рынке Житомира стоимость 1-комнатных и 2-комнатных квартир увеличилась на 27-33%, а крупногабаритные квартиры выросли в цене на 15%.

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По ее прогнозам, до конца года стоимость квартир в новостройках имеет все признаки к росту в пределах 5-7%.

Что касается вторичного рынка жилья, то эксперт подчеркнула, что более 80% заключенных сделок приходится именно на данный сегмент рынка недвижимости.

К концу года стоимость квартир в новостройках имеет все признаки к росту / Фото: Pixabay

Тернополь

На первичном рынке недвижимости Тернополя количество сделок выросло почти на 25% в сравнении с 2020 годом, рассказала председатель Тернопольского регионального отделения АСНУ Наталья Свистун.

С лета прошлого года стоимость квартир в новостройках выросла в пределах 15-20%. Свистун подчеркнула, что по всем признакам, к концу текущего года спрос на первичном рынке на 7-10% будет больше предложения.

"Рынок недвижимости почти оправился от длительного карантина. Количество сделок растет, вместе с тем и цены. Сейчас можно говорить, что спрос на первичном рынке до конца 2021 г. может перевесить предложение, что без сомнений станет дополнительным фактором к увеличению стоимости жилья", – сказала она.

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В то же время, на вторичном рынке Тернополя доминирует спрос на малогабаритное ("социальное") жилье – более 70% спроса на вторичном рынке приходится именно на такие квартиры.

"До конца 2021-го цены на вторичном рынке могут вырасти еще на 3-5%", – резюмировала Наталья Свистун.

Жилье в новостройках становится все более популярным / Фото: Данил Павлов

Одесса

С начала года стоимость жилья на первичном рынке Одессы выросла на 18%, рассказала председатель Одесского регионального отделения АСНУ Ольга Архипова.

"На мой взгляд, до конца года, если не произойдет никаких экономических или эпидемических потрясений, стоимость жилья на первичном рынке Одессы может вырасти еще в среднем на 3-5% на наиболее качественные объекты недвижимости в удачных локациях с надлежащей инфраструктурой", – подчеркнула она.

По данным Архиповой, на вторичном рынке Одессы средние цены с начала года выросли на 7,5-8%.

"По итогам года наиболее востребованные 1-, 2-комнатные квартиры на вторичном рынке могут подорожать на 2%. Однако, как и в случае с первичным рынком, стоит ожидать осенней ценовой стабильности. Все специалисты достаточно осторожно комментируют ситуацию на рынке недвижимости Одессы. Никто не заинтересован в том, чтобы на рынке усиливались панические или ажиотажные настроения. Рынок стабилен, и пока нет никаких предпосылок как для снижения цен, как и для их немотивированного роста", – говорит специалист.

На вторичном рынке Одессы средние цены с начала года выросли на 7,5-8% / Фото: Pixabay

Ассоциация специалистов по недвижимости Украины

Ведущая профильная общественная организация страны, объединяющая представителей из 25 регионов страны в 32 городах. АСНУ была создана в 1995 году. На сегодняшний день ее членами уже являются более 2000 профессиональных риэлторов, а отделения открыты практически во всех областях Украины. Основные задачи деятельности Ассоциации заключаются в создании экономических и правовых механизмов формирования цивилизованного рынка недвижимости в Украине, объединении лучших специалистов отрасли, защите их интересов и интересов потребителей, развитии положительного имиджа риелтора в обществе, повышении качества предоставления услуг и формирования рынка недвижимости европейского уровня.

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