Як отримати 2 000 грн від держави – інструкція

Отримати виплату можна на картку будь-якого банку / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні вимушені переселенці, які покинули свої домівки через бойові дії, можуть щомісяця отримувати виплати у розмірі 2 000 грн на дорослого та 3 000 грн на дитину.

"Сьогодні" детально пояснює, як такі виплати оформити.

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Спочатку потрібно отримати статус переселенця

Один зі способів отримати статус ВПО – зробити це через "Дію". Однак є важливі умови: такий статус можуть отримати люди, які вимушено покинули домівки, але перебувають в Україні.

Щоб його отримати, потрібно бути зареєстрованим у одній з цих областей:

Волинська;

Дніпропетровська;

Донецька;

Житомирська;

Запорізька;

Київська;

м. Київ;

Луганська;

Миколаївська;

Одеська;

Сумська;

Харківська;

Херсонська;

Чернігівська.

Також послуга доступна, якщо ви зареєстровані у одній з цих областей як платник ЄСВ.

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Щоб отримати статус переселенця у "Дії", зробіть такі кроки:

завантажте застосунок "Дія" або оновіть його;

переконайтеся, що у вас є ID-картка чи біометричний закордонний паспорт";

зайдіть у розділ "Послуги" та виберіть "Отримати статус ВПО";

укажіть свою актуальну адресу;

підтвердьте своє місце перебування за допомогою геолокації;

якщо у вас є діти, можете отримати статус переселенця і для них.

Ще один спосіб отримати статус ВПО – особисто звернутися до органів соціального захисту населення, уповноваженої особи громади, ЦНАПу. Там видадуть спеціальну довідку, з якою потрібно йти у той же орган і оформлювати виплати.

Як оформити виплату

Щоб це зробити через ЦНАП, уповноважену особу громади чи орган соцзахисту, до одного з них потрібно звернутися із довідкою, і при оформленні вказати рахунок, на який хочете отримувати гроші. Це може бути рахунок будь-якого банку.

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Через "Дію" процедура така: після надсилання заявки на отримання статусу ВПО натиснути "Хочу отримувати допомогу". Потім потрібно обрати картку "єПідтримка" для зарахування коштів. Якщо такої картки немає – її можна легко оформити.

Українцям призначили додаткову грошову допомогу під час війни

Раніше "Сьогодні" розповідали, що додаткову фінансову допомогу надаватимуть вразливим категоріям населення, які постраждали від війни.

Ці категорії окремо визначать у меморандумі про співпрацю, зокрема із числа внутрішньо переміщених осіб, відомості про яких містяться в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб, а також з числа людей, які подали заявку на отримання допомоги через інформаційну платформу "єДопомога".

Орієнтовний загальний бюджет проєкту – 2,4 млрд грн. А розмір допомоги на людину – 2 500 грн на місяць.

Надаватимуть допомогу лише 1 місяць. Однак термін можуть збільшити, якщо буде необхідне фінансування. Також організатори можуть переглянути критерії надання допомоги, якщо це буде потрібно.

Щоб отримати гроші, звертатись нікуди не потрібно. Допомогу даватимуть навіть у випадку, коли людина вже отримує виплати з інших програм. Також допомога в рамках цієї програми не враховується під час обчислення сукупного доходу домогосподарства для всіх видів соціальної допомоги та не оподатковується податком на доходи фізичних осіб.

Ми також писали, хто може отримати компенсацію за зруйноване чи пошкоджене під час бойових дій житло, якщо власник цього житла загинув. І пояснювали, які три нові схеми вигадали шахраї під час війни, і як від них захиститися.