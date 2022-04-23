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Як отримати грошову допомогу для переселенців на картку Monobank — інструкція

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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23 квітня, 13:31
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Розповідаємо, як отримати соціальну допомогу від держави внутрішньо переміщеним особам на картку Monobank
Переселенцям передбачено 2000 чи 3000 грн виплат
Переселенцям передбачено 2000 чи 3000 грн виплат / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Внутрішньо переміщені особи отримають по 2 тис. грн допомоги на проживання від держави, також по 3 тис. грн виплачуватимуть на дітей.

"Сьогодні" розповість, як оформити виплату на картку Monobank.

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Зауважимо, що грошові виплати отримуватимуть не лише ті, то перемістився з регіону, де йдуть бойові дії, в інші, а й ті, хто перемістився в межах однієї області, одного регіону.

Спершу, для отримання допомоги, потрібно стати на облік як вимушений переселенець. Для цього треба особисто звернутися до органів соціального захисту населення, уповноваженої особи громади, ЦНАП, або подати заявку на порталі "Дія".

Як оформити виплату через застосунок "Дія" на картку Monobank

Щоб отримати статус ВПО та виплати через застосунок "Дія":

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  • скачайте "Дію" або оновіть її (якщо вона вже встановлена на смартфоні);
  • зайдіть у "Дію";
  • натисніть слово "послуги", а потім – "Отримати статус ВПО";
  • вкажіть своє поточне місцезнаходження, підтвердіть геолокацію та натисніть "Продовжити" (зазначимо, що геолокація потрібна лише один раз і лише для отримання послуг для ВПО);
  • якщо ж дітей у вас немає, натисніть "Зареєструватися без дітей";
  • виберіть картку єПідтримка від Monobank, щоб отримати фінансову допомогу;
  • вкажіть, яка допомога вам потрібна (потреба у медичному обслуговуванні, освіті чи гуманітарці) та залиште свої контактні дані.

Яку допомогу держава надає сім'ям військових

З початку повномасштабного вторгнення РФ до Україну Кабмін прийняв рішення про фінансову допомогу сім'ям військових, які загинули в цій війні.

Родичам військових, які загинули у війні з російськими окупаційними військами, виплачуватимуть одноразову грошову допомогу у розмірі 15 мільйонів гривень. Її розділять рівними частками на всіх одержувачів.

Допомогу і компенсацію матеріальних витрат також надають сім'ям загиблих військовослужбовців на проведення похорону.

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Згідно з Законом України "Про соціальний і правовий статус військовослужбовців та членів їхніх сімей" щомісячне грошове забезпечення отримують сім'ї тих військових, яких захопили в полон чи які пропали безвісти. Закон не поширюється на сім'ї тих, хто здався у полон добровільно.

Є також і інші види допомоги, читайте про них детально у нашому матеріалі.

Раніше ми писали, що клієнти Monobank скаржаться, що не можуть зняти готівковий долар і залишаються без грошей.

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