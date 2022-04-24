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СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Часу лишилося зовсім мало! Як переселенцям отримати допомогу за два місяці

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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24 квітня, 14:09
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Розповідаємо, як українським переселенцям не прогавити можливість отримати допомогу від держави
Допомога для ВПО становить 2-3 тис. грн
Допомога для ВПО становить 2-3 тис. грн / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З 1 травня специфіка виплат для внутрішньо переміщених осіб зміниться: допомогу виплачуватимуть не всім ВПО.

Відповідні зміни Уряд зафіксував у постанові КМУ від 20 березня 2022 року №332 "Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам".

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Так, всі переселенці зможуть отримати допомогу лише за два місяці (березень, квітень) у розмірі 2000 грн, на дітей – 3000 грн, а особи з інвалідністю – 3000 грн. Однак з 1 травня 2022 року на допомогу зможуть претендувати тільки ті переселенці, які:

  • перемістилися з території територіальних громад, розташованих у районі проведення воєнних (бойових) дій;
  • перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні);
  • у яких житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження, і які подали заявку на відшкодування відповідних втрат, зокрема через Єдиний державний вебпортал електронних послуг.

Тож часу, щоб отримати фінансову допомогу, залишилося зовсім мало.

Як отримати допомогу?

Спершу, для отримання допомоги, потрібно стати на облік як вимушений переселенець. Для цього треба особисто звернутися до органів соціального захисту населення, уповноваженої особи громади, ЦНАП, або подати заявку на порталі "Дія".

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Щоб отримати статус ВПО та виплати через застосунок:

  • скачайте "Дію" або оновіть її (якщо вона вже встановлена на смартфоні);
  • зайдіть у "Дію";
  • натисніть слово "послуги", а потім – "Отримати статус ВПО";
  • вкажіть своє поточне місцезнаходження, підтвердіть геолокацію та натисніть "Продовжити" (зазначимо, що геолокація потрібна лише один раз і лише для отримання послуг для ВПО);
  • якщо ж дітей у вас немає, натисніть "Зареєструватися без дітей";
  • виберіть картку єПідтримка від Monobank, щоб отримати фінансову допомогу;
  • вкажіть, яка допомога вам потрібна (потреба у медичному обслуговуванні, освіті чи гуманітарці) та залиште свої контактні дані.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення РФ до Україну Кабмін ухвалив рішення про фінансову допомогу сім'ям військових, які загинули в цій війні.

Є також і інші види допомоги, читайте про них детально у нашому матеріалі.

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