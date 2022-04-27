Для українців змінили правила нарахування пенсій – кому чекати нових виплат

Розповідаємо, хто і за що може отримати спеціальну пенсію в Україні

Хто може отримати пенсію через втрату годувальника / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Члени сімей осіб, які зникли безвісти, можуть отримати в Україні пенсію через втрату годувальника.

У Міністерстві соціальної політики розповіли як це зробити і хто має на це право.

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Спочатку варто зазначити, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в статусі зниклих безвісти перебувало близько 5 тис. осіб. Зараз це число складає понад 2 тис.

Хто вважається зниклим безвісти?

Відповідно до закону України "Про правовий статус осіб, які зникли безвісти", члени сімей таких людей можуть подати до поліції заяву про розшук свого родича.

З дати подання цієї заяви особа, яка зникла безвісти, та набуває цього статусу.

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Хто може отримувати пенсію через втрату годувальника?

У членів сім'ї зниклих без вісті право на отримання такої пенсії виникає через місяць з дня внесення інформації про безвісне зникнення особи Єдиний реєстр досудових розслідувань.

З членів сім'ї зниклого пенсію за втратою годувальника можуть отримати:

діти такої особи віком до 18 років;

діти такої особи, від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання, до закінчення навчання;

діти такої особи, які є сиротами, до 23 років, незалежно від факту навчання;

чоловік, дружина, батьки такої особи, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку.

чоловік або дружина, а у разі їх відсутності один з батьків, брат або сестра, дідусь або бабуся годувальника, незалежно від віку та працездатності, якщо вони не працюють і наглядають за дитиною зниклого безвісти до досягнення нею 8 років;

батьки, чоловік чи дружина особи, яка зникла безвісти, якщо внаслідок такого зникнення вони втратили джерело засобів для існування.

Врахуйте, що пенсію виплачуватимуть лише за той час, протягом якого годувальник матиме статус зниклого безвісти.

Виплата пенсії здійснюється за весь час, протягом якого особа пропала безвісти, зберігає цей правовий статус.

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Ця виплата не залежить від страхового стажу зниклої людини.

Для призначення такої пенсії необхідно звернутись до Пенсійний фонд особисто чи онлайн.

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