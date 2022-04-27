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Для українців змінили правила нарахування пенсій – кому чекати нових виплат

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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27 квітня, 06:14
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Розповідаємо, хто і за що може отримати спеціальну пенсію в Україні
Хто може отримати пенсію через втрату годувальника
Хто може отримати пенсію через втрату годувальника / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Члени сімей осіб, які зникли безвісти, можуть отримати в Україні пенсію через втрату годувальника.

У Міністерстві соціальної політики розповіли як це зробити і хто має на це право.

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Спочатку варто зазначити, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в статусі зниклих безвісти перебувало близько 5 тис. осіб. Зараз це число складає понад 2 тис.

Хто вважається зниклим безвісти?

Відповідно до закону України "Про правовий статус осіб, які зникли безвісти", члени сімей таких людей можуть подати до поліції заяву про розшук свого родича.

З дати подання цієї заяви особа, яка зникла безвісти, та набуває цього статусу.

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Хто може отримувати пенсію через втрату годувальника?

У членів сім'ї зниклих без вісті право на отримання такої пенсії виникає через місяць з дня внесення інформації про безвісне зникнення особи Єдиний реєстр досудових розслідувань.

З членів сім'ї зниклого пенсію за втратою годувальника можуть отримати:

  • діти такої особи віком до 18 років;
  • діти такої особи, від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання, до закінчення навчання;
  • діти такої особи, які є сиротами, до 23 років, незалежно від факту навчання;
  • чоловік, дружина, батьки такої особи, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку.
  • чоловік або дружина, а у разі їх відсутності один з батьків, брат або сестра, дідусь або бабуся годувальника, незалежно від віку та працездатності, якщо вони не працюють і наглядають за дитиною зниклого безвісти до досягнення нею 8 років;
  • батьки, чоловік чи дружина особи, яка зникла безвісти, якщо внаслідок такого зникнення вони втратили джерело засобів для існування.
  • Врахуйте, що пенсію виплачуватимуть лише за той час, протягом якого годувальник матиме статус зниклого безвісти.

Виплата пенсії здійснюється за весь час, протягом якого особа пропала безвісти, зберігає цей правовий статус.

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Ця виплата не залежить від страхового стажу зниклої людини.

Для призначення такої пенсії необхідно звернутись до Пенсійний фонд особисто чи онлайн.

"Сьогодні" також писали, хто в Україні може розраховувати на спецпенсію та розповідали, як дистанційно змінити спосіб отримання пенсії.

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