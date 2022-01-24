Декларація для ФОПів та пастка для шахраїв: три нові послуги, які "Дія" запустила в січні

У січня "Дія" запустила нові корисні послуги / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У січні 2022 року "Дія" запустила три нові послуги в застосунку. Йдеться про сповіщення в разі перевірки вашої кредитної історії чи інформування про судове засідання, а також про спрощення подання річної декларації для ФОПів.

"Сьогодні" розкажуть вам детально про послуги, про які інформували в Telegram-каналі "Дія".

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Послуга для ФОП

ФОП 1-3 групи зможуть подати річну декларацію в "Дії".

Алгоритм дій для підприємців 1-2 групи:

у застосунку виберіть "Послуги — Податки ФОП — Декларації";

вкажіть суму доходу за рік та контактні дані;

"Дія" заповнить дані про ЄП і ЄСВ;

уважно перевірте всю інформацію, щоб вона була правдива;

підпишіть декларацію "Дія. Підписом".

Алгоритм дій для підприємців 3 групи:

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у застосунку виберіть "Послуги — Податки ФОП — Декларації";

вкажіть суму доходу лише за 4-й квартал. "Дія" зробить запит до Податкової на декларацію за три інші квартали й підтягне суму задекларованого доходу за 9 місяців;

сума податку до сплати вираховується автоматично, так само як і дані про ЄСВ;

відредагуйте усі дані та суми в декларації;

підпишіть декларацію "Дія. Підписом".

Усі дані та суми в декларації редагуються. Внизу під кнопкою "Підписати та надіслати" ви можете завантажити PDF-файл із попередньою версією, щоб перевірити заповнені поля.

Сповіщення про кредити

"Дія" запускає сповіщення про нові кредити та перевірку кредитної історії в застосунку.

Оновлювати застосунок не потрібно, функція вже встановлена за замовчуванням. У Мінцифри радять її не вимикати.

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Вам приходить сповіщення про новий кредит (а ви його не відкривали) – ви натискаєте на нього й одразу із застосунку можете перейти за посиланням до Українського бюро кредитних історій і написати скаргу.

Вам приходить сповіщення про те, що хтось перевіряє вашу кредитну історію (зазвичай це робиться для того, щоб відкрити новий кредит) – ви можете швидко на це зреагувати, сконтактувавши з тією чи іншою установою.

Сповіщення про судові засідання

На онлайн-порталі державних послуг "Дія" запускається функція сповіщень про судові засідання, у яких користувач є учасником.

Функція поки що запущена у форматі бета-тесту, однак вже виявилась дуже корисною і має шалену популярність.

Сповіщення будуть отримувати всі учасники процесу – від позивачів до представників сторін. Для цього потрібно буде налаштувати опцію у застосунку після повноцінного запуску послуги.

Нова функція "Дії"

Відтепер мережі гіпермаркетів "Епіцентр" та "Нова лінія" попередньо придбаний товар приймають назад без паперового паспорта.

Раніше, для того щоб повернути придбаний товар, покупцям потрібно було мати із собою паперовий документ, тепер можна надати його цифрові копії.

Для цього потрібно:

відкрити застосунок;

натиснути на документ;

дати касиру просканувати штрих-код;

підтвердити передачу даних.

Нагадаємо, що після масштабної хакерської атаки на сайти міністерств та онлайн-портал "Дія" найбільше українців непокоїть, чи стався витік даних із програми "Дія". Це питання детально розʼяснили у Мінцифри.

Раніше ми також розповідали про українку, на яку шахраї набрали кредитів, а дізналася вона про це завдяки "Дії".