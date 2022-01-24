Декларация для ФЛП и ловушка для мошенников: три новых услуги, которые "Дія" запустила в январе

В январе "Дія" запустила новые полезные услуги / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
В январе 2022 года "Дія" запустила три новых услуги в приложении. Речь идет об уведомлениях в случае проверки вашей кредитной истории или информирования о судебном заседании, а также об упрощении представления годовой декларации для ФЛП.
"Сегодня" расскажут вам подробно об услугах, о которых информировали в Telegram-канале "Дія".
Услуга для "ФОП"
ФЛП 1-3 группы смогут подать годовую декларацию в "Дії".
Алгоритм действий для предпринимателей 1-2 группы:
- в приложении выберите "Послуги — Податки ФОП — Декларації";
- укажите сумму дохода за год и контактные данные;
- "Дія" заполнит данные о ЕП и ЕСВ;
- внимательно проверьте всю информацию, чтобы она была достоверна;
- подпишите декларацию "Дія. Підписом".
Алгоритм действий для предпринимателей 3 группы:
- в приложении выберите "Послуги — Податки ФОП — Декларації";
- укажите сумму дохода только за 4-й квартал. "Дія" запросит Налоговую на декларацию за три других квартала и подтянет сумму задекларированного дохода за 9 месяцев;
- сумма налога к уплате рассчитывается автоматически, равно как и данные об ЕСВ;
- отредактируйте все данные и суммы в декларации;
- подпишите декларацию "Дія. Підписом".
Все данные и суммы в декларации редактируются. Внизу под кнопкой "Підписати та надіслати" можно загрузить PDF-файл с предыдущей версией, чтобы проверить заполненные поля.
Уведомления о кредитах
"Дія" запускает уведомление о новых кредитах и проверке кредитной истории в приложении.
Обновлять приложение не нужно, функция уже установлена по умолчанию. В Минцифры советуют ее не выключать.
Если вам приходит уведомление о новом кредите (а вы его не открывали) – вы нажимаете на него и сразу из приложения можете перейти по ссылке в Украинское бюро кредитных историй и написать жалобу.
Если вам приходит уведомление о том, что кто-то проверяет вашу кредитную историю (обычно это делается для того, чтобы открыть новый кредит) – вы можете быстро на это среагировать, сконтактировавшись с тем или иным учреждением.
Уведомление о судебных заседаниях
На онлайн-портале государственных услуг "Дія" запускается функция уведомлений о судебных заседаниях, на которых пользователь является участником.
Функция пока запущена в формате бета-теста, однако уже оказалась очень полезной и пользуется большой популярностью.
Уведомления будут получаться всеми участниками процесса – от истцов до представителей сторон. Для этого нужно будет настроить опцию в приложении после полноценного запуска услуги.
Новая функция "Дії"
Теперь сети гипермаркетов "Эпицентр" и "Новая линия" предварительно приобретенный товар принимают обратно без бумажного паспорта.
Раньше, для того чтобы вернуть приобретенный товар, покупателям нужно было иметь с собой бумажный документ, теперь можно предоставить его цифровые копии.
Для этого нужно:
- открыть приложение;
- нажать на документ;
- дать кассиру просканировать штрихкод;
- подтвердить передачу данных.
Напомним, что после масштабной хакерской атаки на сайты министерств и онлайн-портал "Дія" больше всего украинцев волнует, произошла ли утечка данных из программы "Дія". Этот вопрос подробно разъяснили в Минцифре.
Раньше мы также рассказывали об украинке, на которую мошенники набрали кредитов, а узнала она об этом благодаря "Дії".