Ціни у листопаді злетіли: що подорожчало в Україні найбільше

Для українців підскочили ціни на продукти і не лише / Фото: Колаж: Сьогодні

У листопаді на українців чекало багато змін, які вплинули на матеріальне становище наших співвітчизників. Для них дорожчав інтернет, зростали ціни на продукти та дорожчали послуги.

Ціни на продукти

Для українців підскочили ціни на продукти. Вплинув на подорожчання передсвятковий ажіотаж, а також ціни на енергоносії.

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М'ясо дорожчає не лише на ринках, а й у супермаркетах. На його вартість впливає дефіцит кормів та скорочення поголів'я тварин. найбільше подорожчали свинина (124,45 грн/кг), яловичина (172,04 грн/кг) та куряче філе (115,1 грн/кг). Подорожчало і сало. У супермаркетах ціни стартують від 185 грн./кг, а на ринках – 134,6 грн.

Бакалія, також зросла в ціні, пшоно зараз коштує 17,48 грн/кг, гречана крупа – 43,44 грн/кг, рис – 27,88 грн/кг, манна крупа 17,29 грн/кг, ячна крупа -15,06 грн/кг.

Хліб взагалі б'є всі рекорди, виробникам доводиться підвищувати ціни, щоб оплачувати рахунки за енергоносії та ресурси, необхідні для випікання хлібобулочних виробів. Таким чином він коштує від 17 до 31 грн., залежить від сорту борошна. А макарони коштують від 14 до 23 грн.

У супермаркетах подорожчали також яйця – за них у середньому просять 36,23 грн./10 шт., цукор – 27,20 кг та молоко – 27,25 грн.

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В кінці листопада томати коштували 15-20 грн/кг, буряк по 9-12 грн/кг, морква по 7 грн/кг, капуста – по 7,5-8,5 грн/кг та картопля по 6 грн/кг.

Абонплата за інтернет

Тарифи на інтернет вже збільшили деякі провайдери. Їм доводиться це робити через введення мита на імпорт кабельної продукції для прокладання телеком-мереж.

"Ми очікуємо десь ближче до нового року зростання цін насамперед на підключення, але й на абонплату приблизно на 20%", – Сказав голова комітету ІнАУ, керівник підприємства інтернет-сервіс провайдингу Максим Тульєв.

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Ще у листопаді деякі постачальники підняли тарифи на 100 Мбіт/до 200 грн., а на 1 Гбіт/с до 300 грн. А експерти вважають, що вже на початок 2022 року тариф на 100 Мбіт/с може коштувати 300 грн.

Тарифи для "євробляхерів"

10 листопада припинив дію закон про спрощену процедуру розмитнення автомобілів на єврономерах. Багато власників "євроблях" не встигли розмитнити своє авто, а багато хто просто не потрапив під пільгові умови.

Тепер їм доводиться платити набагато дорожче за повною ціною. Крім того, "євробляхерам" загрожують серйозні штрафи – до 170 тис. грн за перевищення терміну ввезення авто.

Крім того, деякі категорії автомобілів взагалі не вдасться легалізувати згідно з чинним законодавством України. Наприклад, розмитнити не можна машини, які потрапили в Україну в 2021 році або в'їхали з Росії.

Раніше ми повідомляли, що на українців з 1 грудня чекає багато нововведень, а деякі з них стосуються і пенсіонерів. На них чекає не лише індексація пенсій, а й зростання цін на найнеобхідніше.