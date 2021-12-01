Цены в ноябре взлетели: что подорожало в Украине больше всего

Для украинцев подскочили цены на продукты и не только / Фото: Коллаж: Сегодня

В ноябре украинцев ждало много изменений, которые повлияли на материальное положение наших соотечественников. Для них дорожал интернет, росли цены на продукты и дорожали услуги.

Цены на продукты

Для украинцев подскочили цены на продукты. Повлиял на подорожание предпраздничный ажиотаж, а, также, цены на энергоносители.

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Мясо дорожает не только на рынках, а и в супермаркетах. На его стоимость влияет дефицит кормов и сокращение поголовья животных. ольше всего подорожали свинина (124,45 грн/кг), говядина (172,04 грн/кг) и куриное филе (115,1 грн/кг). Подорожало и сало. В супермаркетах цены стартуют от 185 грн/кг, а на рынках – 134,6 грн.

Бакалея, также выросла в цене, пшено сейчас стоит 17,48 грн/кг, гречневая крупа – 43,44 грн/кг, рис – 27,88 грн/кг, манная крупа 17,29 грн/кг, ячная крупа -15,06 грн/кг.

Хлеб вообще бьет все рекорды, производителям приходится повышать цены, чтобы оплачивать счета за энергоносители и ресурсы, необходимые для выпекания хлебобулочных изделий. Таким образом он стоит от 17 до 31 грн, зависит от сорта муки. А макароны стоят от 14 до 23 грн.

В супермаркетах подорожали также яйца – за них в среднем просят 36,23 грн/10 шт., сахар – 27,20 кг и молоко – 27,25 грн.

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В конце ноября томаты стоили 15-20 грн/кг, свекла по 9-12 грн/кг, морковь по 7 грн/кг, капуста – по 7,5-8,5 грн/кг и картошка по 6 грн/кг.

Абонплата за интернет

Тарифы на интернет уже повысили некоторые провайдеры. Им приходится это делать из-за введения пошлины на импорт кабельной продукции для прокладки телеком-сетей.

"Мы ожидаем где-то ближе к новому году роста цен прежде всего на подключение, но и на абонплату примерно на 20%", – сказал председатель комитета ИнАУ, руководитель предприятия интернет-сервис провайдинга Максим Тульев.

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Еще в ноябре некоторые поставщики подняли тарифы на 100 Мбит/до 200 грн, а на 1 Гбит/с до 300 грн. А эксперты считают, что уже к началу 2022 года тариф на 100 Мбит/с может стоить 300 грн.

Тарифы для "евробляхеров"

10 ноября прекратил действие закон об упрощенной процедуре растаможивания автомобилей на еврономерах. Многие владельцы "евроблях" не успели растоможить свое авто, а многие попросту не попади под льготные условия.

Теперь им приходится платить намного дороже, по полной цене. Кроме того, "евробляхерам" грозят серьезные штрафы – до 170 тыс. грн за превышение срока ввоза авто.

Кроме того, некоторые категории автомобилей вообще не удастся легализовать согласно действующему законодательству Украины. Например, растаможить нельзя машины, попавшие в Украину в 2021 году или въехавшие с территории России.

Ранее мы сообщали, что украинцев с 1 декабря ждет много нововведений, а некоторые из них касаются и пенсионеров. Их ждет не только индексация пенсий, а и рост цен на самое необходимое.