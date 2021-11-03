В Украине взлетели цены на мясо: что подорожало больше всего

Цены на некоторое мясо для украинцев в сентябре 2021 года выросли до 25,5%. По сравнению с декабрем предыдущего года больше всего подорожало куриное филе, говядина и свинина.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
Как выросли цены:
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- куриное филе в декабре стоило в среднем 91,71 грн за кг, уже в сентябре этого года его стоимость выросла до 115,1 грн за кг (+25,5% с начала года).
- говядина в среднем стоила 144,82 грн за кг, в сентябре 2021 ее цена выросла до 172,04 грн за кг (+18,8%).
- свинина в среднем стоила 115,86 грн. за кг, уже в сентябре мясо подорожало до 124,45 грн за кг (+7,4%).
Телятина в Украине также дорожает
В Украине чуть ли не на 50% подорожали телятина и говядина. На рынке это связывают с дефицитом. Нечем кормить и никакой возможности содержать поголовье, говорят фермеры.
Покупатели говорят, чувствуют удорожание и переходят на более дешевое мясо – свинину и курятину. Или покупают раз в несколько месяцев.
Ранее мы сообщали, что в Украине снизились цены на овощи – причиной стали надвигающиеся морозы. Теперь фермеры спешат как можно скорее продать свой урожай.