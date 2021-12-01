Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
✊ Протесты в Киеве 😷 Штамм Омикрон ⚽ Шева vs Милан: онлайн 💡 Что изменится 1 декабря
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Цены на популярный овощ в Украине упали на пятилетнее "дно"

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
1 декабря, 14:58
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Отечественные производители не поднимают высокую цену и из-за увеличения импорта помидоров
На рынке спрос на овощ превышает предложение
На рынке спрос на овощ превышает предложение / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине цена на помидоры упала до 5-летнего минимума. В конце ноября томаты стоили 15-20 грн/кг, хотя в предыдущие годы ценник поднимался до 23-29 грн/кг.

Как сообщает AgroTimes, на рынке спрос на овощ превышает предложение, а также в этом году сезон томатов начался немного позже.

Реклама

Отечественные производители не поднимают высокую цену и из-за увеличения импорта помидоров. Снизился и спрос, ведь сезон консервации уже завершился.

Если говорить о тепличных томатах, то их часто покупают на салат. Но, украинцы жалуются, что у них неприятный вкус, а овощи быстро портятся.

"Сезон в этом году несколько смещен, а значит, и цены несопоставимы по сравнению день ко дню 2020 и 2021 года. Также есть больший объем ввозимых на продажу томатов, что приводит к более низкой цене. А поскольку сезон соления уже завершился, спрос на томаты уже снизился", – обьяснил руководитель отдела маркетинга рынка "Шувар" Ярослав Алехин.

Реклама

В то же время, пока томаты дешевеют, другие овощи – дорожают. На рынках продают:

  • свеклу по 9-12 грн/кг;
  • морковь по 7 грн/кг;
  • капусту – по 7,5-8,5 грн/кг;
  • картошку по 6 грн/кг.

Что еще подорожает?

К новому году для украинцев на 20% подорожает новогодний стол. Эксперт прогнозирует рост цен на помидоры, огурцы и перец. Также больше будут стоить овощи "борщевого набора".

"Хотя свекла, морковь, лук, капуста до конца года подорожают не так сильно – на 10%. А вот лук может рекордно вырасти в цене. По сравнению с прошлым годом – в 2,5 раза. Кроме того, подорожает мясо. Свинина на 20% , а курятина на 10%", – прогнозирует глава Союза украинского селянства Иван Томич.

Реклама

Ранее мы сообщали, что в Украине самое дорогое подсолнечное масло. Оно стало рекордсменом по росту стоимости. Если еще в середине 2020 года оно стоило 34 грн/л, то сейчас его продают по 63 грн/л. Оно за год выросло больше чем на 60%.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
ТОП публикаций
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор раздела "Деньги"

 Смотреть все статьи
Финанс-дайджест
Больше новостей
Бизнес News
Money-лайфхакер
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.21

Российский рубль (₽)

0.3659

Евро (€)

30.92

Биржа прогнозов
Продавать или покупать доллары?
Экспертные советы
Опрос
Карантинные прогнозы
Что ждет предпринимателей
Вакцинируйся знанием!
(Не)праздничные цены
Сколько стоит Новый год
Загляни под елочку

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Авторынок
Любимые б/у машины украинцев
Тест-драйв цен
Опрос
Green Energy
Лидеры солнечной энергетики
Что не так с Украиной?
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
О новой методике тарифообразования
Коммуналка
Кому отопление обойдется дороже всего?
Узнать!
Монетный двор
Новые 5 грн - в честь года тигра!
В коллекцию
Банк советов
Как экономить деньги?
Узнай - и начинай откладывать!
Опрос
Математика нумизматики
За одну монету готовы платить 100 тыс. грн!
Поройся в копилке
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,32
31,50
31,00
30,00
18,33
31,98
30,85
29,11
19,32
31,98
31,79
30,64
19,57
34,99
32,15
30,82
18,97
35,49
31,67
30,64
19,00
35,99
32,15
30,82
19,68
35,99
32,15
30,82
19,64
36,09
31,29
28,89
18,98
36,97
32,15
34,97
19,97
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять