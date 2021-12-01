Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
😷 Штамм Омикрон 💡 Что изменится 1 декабря 🔱 Бурба - герой или предатель? 🎄 Новый год 2022
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Повлияет на каждого: что ждет пенсионеров с 1 декабря

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
1 декабря, 06:45
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Повышение пенсионного минимума приведет к индексации пенсий
С пенсиями украинцев могут возникнуть проблемы
С пенсиями украинцев могут возникнуть проблемы / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинцев с 1 декабря ждет много нововведений, а некоторые из них касаются и пенсионеров. Их ждет не только индексация пенсий, а и рост цен на самое необходимое.

"Сегодня" собрали главные нововведения для пожилых украинцев.

Реклама

Повышение прожиточного минимума

Уже с 1 декабря для украинцев повысят уровень прожиточного минимума. Он вырастет с 2294 грн до 2393 грн.

Как говорится в законе "О государственном бюджете Украины на 2021 год, прожиточный минимум установят:

  • для детей до 6 лет повысился с 2013 грн до 2100 грн;
  • для детей от 6 до 18 лет – на уровне 2618 грн, хотя до этого он был 2510 грн;
  • для трудоспособных лиц – с 2379 грн до 2481 грн;
  • для безработных декретную помощь – с 2635 грн до 2749 грн.

А вот для пенсионеров он будет на уровне 1934 грн, хотя еще в ноябре был 1854 грн.

Реклама

Индексация пенсий

Повышение пенсионного минимума приведет к индексации пенсий. Минимальную выплату установят на уровне 1934 грн, а максимальную – 19 340 грн.

Для тех, кто вышел на пенсию во возрасту и достиг необходимого пенсионного стажа, то их выплаты будут не меньше 2600 грн. Но важно достичь для женщин 30 лет стажа, а для мужчин 35 лет.

А в Пенсионном фонде уже назвали перечень банков, в которых пенсионеры могут получать социальные выплаты.

Реклама

В то же время с пенсиями могут возникнуть проблемы. Пенсионный фонд попросил правительство увеличить бюджет на 4,34 млрд грн. В фонде объяснили, что дефицит средств возник из-за перерасчета назначенных по спецзаконам пенсий по решениям судов.

Но министр соцполитики Марина Лазебная уже заверила, что задержек с выплатами не будет и все украинцы вовремя получат свои деньги.

Цены на продукты

Для пенсионеров подорожают и продукты. На это повлияла не только инфляция, а и цены на энергоносители.

Директор аудиторской компании Михаил Крапивко считает, что до конца года продукты подорожают на 5-15%. Украинцы создадут некий искусственный дефицит перед праздниками, поскольку начнут массово скупать продукты.

Эксперт считает, что вырастет цена лишь на популярные для праздников товары. А именно: мясо, майонез, яйца, овощи, фрукты.

"Хотя свекла, морковь, лук, капуста до конца года подорожают не так сильно – на 10%. А вот лук может рекордно вырасти в цене. По сравнению с прошлым годом – в 2,5 раза. Кроме того, подорожает мясо. Свинина на 20% , а курятина на 10%", – объяснил глава Союза украинского селянства Иван Томич.

А эксперт экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что к новому году для украинцев на 2% подорожает хлеб, также вырастут цены на сало и мясо. Также он прогнозирует подорожание подсолнечного масла, сахара и курятины.

Ранее мы сообщали, что в декабре, в преддверии нового года, украинцев ждет много приятных и не очень сюрпризов, которые повлияют не только на окончание года, а и на ситуацию в стране в 2022 году.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
ТОП публикаций
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор раздела "Деньги"

 Смотреть все статьи
Финанс-дайджест
Больше новостей
Бизнес News
Money-лайфхакер
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.21

Российский рубль (₽)

0.3659

Евро (€)

30.92

Биржа прогнозов
Продавать или покупать доллары?
Экспертные советы
Опрос
Карантинные прогнозы
Что ждет предпринимателей
Вакцинируйся знанием!
(Не)праздничные цены
Сколько стоит Новый год
Загляни под елочку

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Авторынок
Любимые б/у машины украинцев
Тест-драйв цен
Опрос
Green Energy
Лидеры солнечной энергетики
Что не так с Украиной?
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
О новой методике тарифообразования
Коммуналка
Кому отопление обойдется дороже всего?
Узнать!
Монетный двор
Новые 5 грн - в честь года тигра!
В коллекцию
Банк советов
Как экономить деньги?
Узнай - и начинай откладывать!
Опрос
Математика нумизматики
За одну монету готовы платить 100 тыс. грн!
Поройся в копилке
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,32
31,50
31,00
30,00
18,33
31,98
30,85
29,11
19,32
31,98
31,79
30,64
19,57
34,99
32,15
30,82
18,97
35,49
31,67
30,64
19,00
35,99
32,15
30,82
19,68
35,99
32,15
30,82
19,64
36,09
31,29
28,89
18,98
36,97
32,15
34,97
19,97
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять