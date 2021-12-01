Повлияет на каждого: что ждет пенсионеров с 1 декабря

Повышение пенсионного минимума приведет к индексации пенсий

С пенсиями украинцев могут возникнуть проблемы / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинцев с 1 декабря ждет много нововведений, а некоторые из них касаются и пенсионеров. Их ждет не только индексация пенсий, а и рост цен на самое необходимое.

"Сегодня" собрали главные нововведения для пожилых украинцев.

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Повышение прожиточного минимума

Уже с 1 декабря для украинцев повысят уровень прожиточного минимума. Он вырастет с 2294 грн до 2393 грн.

Как говорится в законе "О государственном бюджете Украины на 2021 год, прожиточный минимум установят:

для детей до 6 лет повысился с 2013 грн до 2100 грн;

для детей от 6 до 18 лет – на уровне 2618 грн, хотя до этого он был 2510 грн;

для трудоспособных лиц – с 2379 грн до 2481 грн;

для безработных декретную помощь – с 2635 грн до 2749 грн.

А вот для пенсионеров он будет на уровне 1934 грн, хотя еще в ноябре был 1854 грн.

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Индексация пенсий

Повышение пенсионного минимума приведет к индексации пенсий. Минимальную выплату установят на уровне 1934 грн, а максимальную – 19 340 грн.

Для тех, кто вышел на пенсию во возрасту и достиг необходимого пенсионного стажа, то их выплаты будут не меньше 2600 грн. Но важно достичь для женщин 30 лет стажа, а для мужчин 35 лет.

А в Пенсионном фонде уже назвали перечень банков, в которых пенсионеры могут получать социальные выплаты.

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В то же время с пенсиями могут возникнуть проблемы. Пенсионный фонд попросил правительство увеличить бюджет на 4,34 млрд грн. В фонде объяснили, что дефицит средств возник из-за перерасчета назначенных по спецзаконам пенсий по решениям судов.

Но министр соцполитики Марина Лазебная уже заверила, что задержек с выплатами не будет и все украинцы вовремя получат свои деньги.

Цены на продукты

Для пенсионеров подорожают и продукты. На это повлияла не только инфляция, а и цены на энергоносители.

Директор аудиторской компании Михаил Крапивко считает, что до конца года продукты подорожают на 5-15%. Украинцы создадут некий искусственный дефицит перед праздниками, поскольку начнут массово скупать продукты.

Эксперт считает, что вырастет цена лишь на популярные для праздников товары. А именно: мясо, майонез, яйца, овощи, фрукты.

"Хотя свекла, морковь, лук, капуста до конца года подорожают не так сильно – на 10%. А вот лук может рекордно вырасти в цене. По сравнению с прошлым годом – в 2,5 раза. Кроме того, подорожает мясо. Свинина на 20% , а курятина на 10%", – объяснил глава Союза украинского селянства Иван Томич.

А эксперт экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что к новому году для украинцев на 2% подорожает хлеб, также вырастут цены на сало и мясо. Также он прогнозирует подорожание подсолнечного масла, сахара и курятины.

Ранее мы сообщали, что в декабре, в преддверии нового года, украинцев ждет много приятных и не очень сюрпризов, которые повлияют не только на окончание года, а и на ситуацию в стране в 2022 году.