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Ціни на популярний овоч в Україні впали на п'ятирічне "дно"

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
1 грудня, 14:58
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Вітчизняні виробники не піднімають високу ціну і через збільшення імпорту помідорів
На ринку попит на овоч перевищує пропозицію
На ринку попит на овоч перевищує пропозицію / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні ціна на помідори впала до 5-річного мінімуму Наприкінці листопада томати коштували 15-20 грн/кг, хоч у попередні роки цінник піднімався до 23-29 грн/кг.

Як повідомляє AgroTimes, на ринку попит на овоч перевищує пропозицію, а також цього року сезон томатів почався трохи пізніше.

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Вітчизняні виробники не піднімають високу ціну через збільшення імпорту помідорів. Зменшився попит, адже сезон консервації вже завершився.

Якщо говорити про тепличні томати, їх часто купують на салат. Але українці скаржаться, що у них неприємний смак, а овочі швидко псуються.

"Сезон цього року дещо зміщений, а значить, і ціни непорівнянні порівняно день до дня 2020 і 2021 року. Також є більший обсяг томатів, що ввозяться на продаж, що призводить до нижчої ціни. А оскільки сезон соління вже завершився, попит на томати вже знизився" , – пояснив керівник відділу маркетингу ринку "Шувар" Ярослав Альохін.

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У той же час, доки томати дешевшають, інші овочі – дорожчають. На ринках продають:

  • буряки по 9-12 грн/кг;
  • моркву по 7 грн/кг;
  • капусту – по 7,5-8,5 грн/кг;
  • картоплю по 6 грн/кг.

Що ще подорожчає?

До нового року для українців на 20% подорожчає новорічний стіл. Експерт прогнозує зростання цін на помідори, огірки та перець. Також більше коштуватимуть овочі "борщового набору".

"Хоча буряк, морква, цибуля, капуста до кінця року подорожчають не так сильно – на 10%. А ось цибуля може рекордно зрости в ціні. У порівнянні з минулим роком – у 2,5 раза. Крім того, подорожчає м'ясо. Свинина на 20%, а курятина на 10%", – прогнозує голова Спілки українського селянства Іван Томич.

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Раніше ми повідомляли, що в Україні найдорожча соняшникова олія. Вона стала рекордсменом зростання вартості. Якщо ще в середині 2020 року вона коштувала 34 грн/л, то зараз її продають за 63 грн/л. Вона за рік зросла більше ніж на 60%.

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Редактор розділу "Гроші"

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