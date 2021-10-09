Ціни вже не ті: які продукти найбільше подорожчали в жовтні

З початку місяця на полицях магазинів стрімко ростуть ціни / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні з початку жовтня зросли ціни на овочі "борщового набору", м'ясо, яйця та інші продукти. На подорожчання вплинув не тільки сезонний фактор, а й подорожчання ресурсів.

Сезонне подорожчання продуктів

У вересні 2021 року ціна на соняшникову олію і цукор майже не змінилася. Більш того, цукор навіть знизився на 2%. Тепер 1 кг цукру коштує близько 27,60 грн, а соняшникова олія – 68,50 грн за один літр.

Реклама

Але відчутно зросли ціни на різні види м'яса. Станом на початок жовтня, порівняно з початком вересня, збільшилися роздрібні ціни на яловичину – зросли на 12% (близько 179,50 грн/кг), курятину на 6% (105 грн/кг) і свинину на 4% (122,20 грн/кг).

Овочі "борщового набору" також виросли. На капусту білокачанну зросла вартість на 19% до 7,05 грн, ціна буряка – на 14% до 7,30 грн/кг, цибулі – на 12% до 9,05 грн/кг, картоплі – на 9% до 11,45 грн/кг.

Роздрібна ціна на яблука знизилася на 23%, і на початок жовтня становить близько 11,90 грн/кг.

Реклама

Сезонність вплинула і на ціни на курячі яйця, протягом вересня вона виросла на 8% і становить близько 35,20 грн за 10 штук.

Ціни на сало

У Полтаві сало за місяць подорожчало мало не на 20 гривень. Коштує воно в районі 100 – 120 гривень. Ціна залежить від товщини.

Реклама

Наприклад, в Києві за 100 гривень можна купити кілограм сала, але тонкого, а в Полтаві за ці гроші – можна купити товсте сало. У столиці його продають по 140-150 гривень.

В Одесі ціни вищі від столичних. Цей ходовий товар люди запитують. Сало від 100 до 180 грн, залежно від товщини.

Ціни на крупи

В Україні ростуть ціни на крупи, а вартість гречки взагалі б'є рекорди. Виробники кажуть, що вирощувати її стає все складніше і невигідно.

У столичних супермаркетах за гречку просять від 40 гривень за кілограм. Рис – від 26 гривень, вівсянка і пшенична крупа – від 23 гривень. Дешева – ячна – від 13 гривень.

У регіонах гречка на гривню дешевше – від 39 гривень, рис також майже 27, вівсяні пластівці – від 18, пшенична і кукурудзяна крупа – від 15 гривень. І ячна також – 13 гривень. Дешевше, також, популярні нині булгур і кус-кус.

Подорожчання алкоголю

В Україні можуть подорожчати алкогольні напої через затвердження оновлених мінімальних роздрібних цін на цю продукцію. Відповідний проєкт постанови розробили в Мінекономіки.

У ньому йдеться про те, що внаслідок подорожчання сировини і матеріалів для виготовлення спиртних напоїв легальні виробники алкогольної продукції не можуть підняти вартість товару до економічно обґрунтованої.

Ця проблема виникає через нелегальних виробників, які використовують сировину з нелегального ринку, що дозволяє їм формувати пропозицію за мінімально допустимою ціною.

Читайте також: