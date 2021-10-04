Україну чекає чергове подорожчання алкоголю: в Мінекономіки назвали причину

Міністерство економіки готується перерахувати мінімальні роздрібні ціни на алкоголь через дії нелегальних виробників

Що буде з цінами на алкоголь в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні можуть подорожчати алкогольні напої через затвердження оновлених мінімальних роздрібних цін на цю продукцію.

Відповідний проект постанови розробило та надіслало на погодження усім зацікавленим центральним органам виконавчої влади Міністерство економіки, передає agronews.ua.

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У ньому йдеться про те, що внаслідок подорожчання сировини і матеріалів для виготовлення спиртних напоїв легальні виробники алкогольної продукції не можуть підняти вартість товару до економічно обґрунтованої.

Ця проблема виникає через нелегальних виробників, які використовують сировину з нелегального ринку, що дозволяє їм формувати пропозицію за мінімально допустимою ціною.

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За словами заступника міністра економіки Сергія Теленика, Мінекономіки разом з "Інститутом економіки та прогнозування НАН України" наразі аналізують алгоритм проведення розрахунків МРЦ (мінімальних роздрібних цін) та шукають шляхи для його вдосконалення.

Теленик також повідомив, що міністерство провело нараду з представниками цього бізнесу щодо цього питання.

Раніше ми писали, що в Україні очікується подорожчання різноманітних продуктів харчування через сезонний фактор, газову кризу та інфляцію.

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Можуть зрости ціни на деякі види м’яса, крупи та хліб, а деякі фрукти та овочі навпаки – подешевшають.

"Сьогодні" з експертом також розбирались, чи буде в Україні різке подорожчання гречаної крупи.